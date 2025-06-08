南橫霧鹿段發現路倒台灣黑熊幼熊 送解剖查死因

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳台東縣8日電）林保署台東分署今天下午4時許接獲通報，有民眾在海端鄉南橫公路霧鹿路段178.4公里，發現一隻已死亡台灣黑熊幼熊，分署傍晚將遺體送野灣野生動物醫院，明天解剖確認死因。

林業保育署台東分署說明，本案發生於今天下午3時41分，一名前往南橫山區健行返程民眾騎車行經霧鹿路段時，發現有疑似路殺的黑色小型動物倒臥路上，停車後發現竟是台灣黑熊幼熊，這名民眾為避免幼熊遺體再遭車輛輾壓，於是將其移至路旁安全處，隨即就近通報霧鹿派出所。

員警接獲通報後迅速到場，確認幼熊個體確已無生命跡象，並同時於事發地點上方約50公尺崖壁上，目擊應為成年母熊短暫停留後即離開。

台東分署指出，本案事發地點位於距離霧鹿派出所及六口溫泉不遠的南橫公路上，經查為台東分署歷年來獲報年齡最小且於此路段首次記錄的台灣黑熊死亡通報案件。

這隻幼熊遺體經關山工作站於傍晚送達野灣野生動物醫院後，完成外觀檢驗及個體形質測量，發現此幼熊應僅出生約1至2個月，體長約56公分、體重約2.6公斤，初步研判為意外墜落致死；但為慎重起見，預計明天轉送獸醫研究所進行病理解剖。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台東分署表示，特別感謝路過熱心民眾主動通報，及台東縣警察局關山分局霧鹿派出所就近協處；鑑於現場目擊台灣黑熊成年個體出現，分署已責成關山工作站與在地部落幹部取得聯繫及確認通報管道暢通，將針對此區域加強巡查及人熊遭遇宣導，避免發生人熊衝突。

台東分署呼籲，近來霧鹿山區台灣黑熊出沒通報頻率增加，且於淺山區域現蹤機率漸增，提醒民眾如於山區活動期間應攜帶熊鈴或能發出聲響的物件，有助於與野生動物保持適當距離；若目擊台灣黑熊或有幼熊隨行，除務必與其保持距離切勿驚擾，同時應面對黑熊緩步後退循原路撤離；若有發現台灣黑熊出沒或野生動物受困，立即通報1999縣民專線或林業保育署24小時專線0800-000930。（編輯：陳仁華）1140608