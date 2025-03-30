烏石坑受困台灣黑熊獲救後暴斃 將解剖釐清死因

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（中央社記者趙麗妍台中30日電）台中市和平區烏石坑有台灣黑熊受困陷阱，林業及自然保育署台中分署獲報後，29日前往救援並後送急救站治療，今天小母熊突然死亡，遺體將送到農業部獸醫研究所，解剖釐清死因。

林業及自然保育署台中分署今天透過文字稿表示，28日有農民在烏石坑七棟寮巡視水源時，發現有台灣黑熊受困陷阱，還看到附近有另1隻黑熊，立即通報台中分署並帶領人員至黑熊受困地點。

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台中分署29日會同生物多樣性研究所獸醫師前往救援，未發現其他黑熊，救援檢傷後，將黑熊送往南投集集的生物多樣性研究所野生動物急救站。受困的是小母熊，體重19公斤，左前肢因套索壓迫腫脹，須治療觀察。

台中分署今天接獲生多所獸醫師團隊通知，小熊今天上午因不明原因死亡。因為昨天在現場救援及後送生多所後，小熊均呈現穩定的活力，目前已將小熊遺體送農業部獸醫研究所，後續進行病理解剖釐清死因。（編輯：陳清芳）1140330