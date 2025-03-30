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烏石坑受困台灣黑熊獲救後暴斃 將解剖釐清死因

2025/3/30 16:48（3/30 17:31 更新）
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林業及自然保育署台中分署日前獲報指台中市烏石坑一處樹林溪溝有黑熊受困，29日到場協助黑熊脫困並送急救站，但黑熊卻在30日突然死亡，後續將解剖釐清死因。（林業及自然保育署台中分署提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月30日
林業及自然保育署台中分署日前獲報指台中市烏石坑一處樹林溪溝有黑熊受困，29日到場協助黑熊脫困並送急救站，但黑熊卻在30日突然死亡，後續將解剖釐清死因。（林業及自然保育署台中分署提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月30日
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（中央社記者趙麗妍台中30日電）台中市和平區烏石坑有台灣黑熊受困陷阱，林業及自然保育署台中分署獲報後，29日前往救援並後送急救站治療，今天小母熊突然死亡，遺體將送到農業部獸醫研究所，解剖釐清死因。

林業及自然保育署台中分署今天透過文字稿表示，28日有農民在烏石坑七棟寮巡視水源時，發現有台灣黑熊受困陷阱，還看到附近有另1隻黑熊，立即通報台中分署並帶領人員至黑熊受困地點。

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台中分署29日會同生物多樣性研究所獸醫師前往救援，未發現其他黑熊，救援檢傷後，將黑熊送往南投集集的生物多樣性研究所野生動物急救站。受困的是小母熊，體重19公斤，左前肢因套索壓迫腫脹，須治療觀察。

台中分署今天接獲生多所獸醫師團隊通知，小熊今天上午因不明原因死亡。因為昨天在現場救援及後送生多所後，小熊均呈現穩定的活力，目前已將小熊遺體送農業部獸醫研究所，後續進行病理解剖釐清死因。（編輯：陳清芳）1140330

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