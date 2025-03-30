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花蓮卓溪落單小黑熊成功誘捕 照養野訓後評估野放

2025/3/30 16:27（3/30 17:31 更新）
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花蓮縣卓溪鄉太平部落日前發現一頭受困陷阱的母熊，已被成功救援，民眾還目擊附近另有一隻小黑熊，經設置誘捕籠，30日順利誘捕，小黑熊已送至野灣照養，將評估進行野放訓練。（林業及自然保育署花蓮分署提供）中央社記者李先鳳傳真 114年3月30日
花蓮縣卓溪鄉太平部落日前發現一頭受困陷阱的母熊，已被成功救援，民眾還目擊附近另有一隻小黑熊，經設置誘捕籠，30日順利誘捕，小黑熊已送至野灣照養，將評估進行野放訓練。（林業及自然保育署花蓮分署提供）中央社記者李先鳳傳真 114年3月30日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）林保署花蓮分署日前在卓溪太平部落成功救援受困陷阱的母熊，民眾還目擊附近另一有隻小黑熊，於是在現場設置誘捕籠，今天誘捕到小黑熊，送至野灣協會照養，並評估野放訓練。

林業及自然保育署花蓮分署表示，3月27日經民眾通報，成功救援一隻受困陷阱母熊，送至台東池上的野灣野生動物保育協會後，為了釐清是否還有通報人所指附近樹上尚有另一隻體型較小的黑熊，由玉里工作站人員在現場設置氣味站、誘捕籠，並架設數具紅外線自動相機監測。

工作站人員28日上午檢查自動相機，發現拍攝到一隻小黑熊，但至29日小黑熊都沒有進入誘捕龍，直到今天上午，玉里工作站人員巡查時，發現已成功誘捕到小黑熊，隨即會同野灣協會獸醫等共16人至現場將黑熊麻醉及後送。

林保署花蓮分署指出，經野灣協會檢查，小黑熊為母熊，體重11.5公斤，身上無外傷，但體態偏瘦，後續將進一步確認是否與日前獲救的母熊為母子。

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由於小熊尚小，將先行照養至可野放的體重後，再進行野外訓練，以利日後野放。

花蓮分署提醒山區農民與部落族人，如有防範獸害或傳統狩獵需求，勿使用市售大型制式套索，以免誤捕台灣黑熊，可速洽分署各工作站免費申領或換領改良式獵具；若發現有黑熊滋擾，可通報花蓮分署協助。（編輯：李錫璋）1140330

#花蓮分署
#林業及自然保育署
#林保署
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