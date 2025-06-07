陳樹菊獲頒台東大學名譽博士感謝學校不嫌棄 鼓勵學生要有自信

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（中央社記者盧太城台東縣7日電）善心賣菜阿嬤陳樹菊今天獲台東大學頒授名譽博士。她感謝學校不嫌棄她是路邊賣菜阿嬤，更說「剛聽到消息時差點昏倒」。致詞時她感謝父母親和國小老師，也勉勵學生要有自信。

國立台東大學今天在台東市知本校區舉辦畢業典禮，邀請台東中央市場善心賣菜阿嬤陳樹菊參加，且頒授名譽博士。

台東縣副縣長王志輝擔任引言人介紹陳樹菊。他說，AI再怎麼進步，永遠沒辦法有人性光輝，樹菊阿嬤做到的事情遠遠超過現在人工智慧，所創造出來的是真正智慧，雖然樹菊阿嬤只有小學畢業，但在所有人心目中卻是擁有最大智慧。

王志輝表示，台東大學頒發名譽博士給樹菊阿嬤，是要讓同學看到，今天所有的學問都做不贏AI，因為AI學習的速度太快，但是永遠有一項超過AI，那就是心中的愛和光輝。

陳樹菊接受台東大學校長鄭憲宗頒授名譽博士後致詞，一開始她用國語說，「我沒讀什麼書，講台灣國語，內容有錯請大家原諒」。

接著以台語說，感謝台東大學不棄嫌她是路邊攤賣菜的阿嬤，請她來領名譽博士，「我聽到時快昏倒」，讀書時都是最後面名次，不知道要怎麼領這個榮譽。校長、師生都不棄嫌她，給她這個機會，因此臉皮厚一點站在台上接受名譽博士。

她要藉這機會感謝，首先是陳家3名偉大的長輩，也就是生下她的父母親，以及照顧她的阿嬤，3人灌輸她正確的觀念、思想、心理；其次是感謝讀小學時各年級的導師，以及弟弟的老師，在弟弟生病時伸出援手幫忙。

陳樹菊最後勉勵學生，對自己要有自信，時間只是長和短的分別，每一個人的人生都會遇到困難，不如意的事要忍耐，「熬過就是你的」，往後要選擇走光明的路或是黑暗的路，就由自己選擇、負責。

民國57年陳樹菊國小畢業時，母親過世，她擔起照顧弟妹責任，放棄升學到菜市場賣菜，將50年來賣菜1元、10元到數10元的積蓄全部捐給需要的人和團體，善行足跡遍及教育、醫療與社會關懷。

自82年起，她遵照父親遺願捐獻新台幣100萬元予佛光學院；86年捐贈100萬元協助母校仁愛國小興建圖書館，接著設立獎學金，讓經濟困難的孩子得以安心求學。

101年她將麥格塞塞獎150萬元獎金，全數捐贈台東馬偕醫院；107年更捐出價值1600萬元的壽險保單，委託台東馬偕紀念醫院與台東基督教醫院共同成立「陳樹菊醫療貧困暨癌友關懷基金」。

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最後的一筆錢是她的保單1500萬元，也在110年捐贈台東縣政府，成立「生產暨急難慰助基金」，期盼每個新生命都能平安降臨人世。

陳樹菊善心感動人心，影響至國際，陸續獲得時代雜誌年度最具影響力時代百大人物「英雄」第8位、富比士雜誌亞洲慈善英雄人物榜第48位、讀者文摘第4屆亞洲英雄，以及教育部頒贈一等教育文化獎章等殊榮，彰顯無私大愛的深遠影響。107年更有一顆編號278986號的小行星以她為名，永恆見證這份美德。（編輯：謝雅竹）1140607

善心賣菜阿嬤陳樹菊（右1）7日獲台東大學頒發名譽博士，她致詞時感謝父母和國小老師，也勉勵學生要有自信。中央社記者盧太城台東攝 114年6月7日

善心賣菜阿嬤陳樹菊（右3）7日獲頒台東大學名譽博士，母校台東市仁愛國小學妹獻花。中央社記者盧太城台東攝 114年6月7日