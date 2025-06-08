游鴻明當彭佳慧演唱會嘉賓 笑稱介入對方家庭很深

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（中央社記者王心妤台北8日電）金曲歌后彭佳慧昨晚在台北小巨蛋舉辦「一路這樣愛過來」演唱會，而她的兒子Brandon登台遞水時，嘉賓游鴻明笑說，「我介入他們家庭很深」，因為連Brandon中文名都是他取的。

彭佳慧昨晚演唱會正巧跟金曲歌王林俊傑的台北大巨蛋演唱會撞期，她登台笑說：「謝謝大家在6月7日的晚上，沒有選擇林俊傑而是選擇彭佳慧，掌聲不要斷，為自己的選擇鼓勵，我覺得你們很棒、很會聽。」

雖然台上講得有自信，但彭佳慧自揭雖然是第4次唱進小巨蛋，不過林俊傑比她早宣布開唱消息，嚇得她在心裡爆粗口，「我要怎樣跟林俊傑比拚？但後來我選擇相信你們。」

歌手游鴻明昨晚擔任嘉賓並合唱「夫妻臉」，而彭佳慧本來以為沒在大型場地唱過這首歌，沒想到馬上被游鴻明吐槽：「妳頭殼壞掉嗎？」並提到2人早在2008年合作演唱會就唱過。彭佳慧也驚呼對方外表沒變，連記憶力都沒變差。

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游鴻明隨後看到Brandon上台遞水後，細數跟彭佳慧一家的回憶，並笑說：「介入（彭佳慧家庭）很深的原因是，連Brandon的中文名字都是我取的。」彭佳慧也說：「我跟鴻明哥可能在生活上沒有常常聯絡，但是我們一直都是互相關心對方。」

彭佳慧在演唱會尾聲以組曲形式演唱「死心眼」、「別問我愛誰」、「相見恨晚」、「走在紅毯那一天」，整場不只演唱30首歌，還有設計點歌環節，讓歌迷聽得心滿意足。（編輯：張雅淨）1140608