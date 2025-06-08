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「亞洲貓王」唐嘉鴻奪體操亞錦賽生涯首金 台灣賽史第4面
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高市6場綠美化講習 免費課程邀市民改造生活空間

2025/6/8 16:12（6/8 16:26 更新）
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為提升民眾環境維護與綠美化知識，高雄市都發局將推出一系列「綠美化實作講習」課程，14日起陸續舉行，每場次提供30個名額，免費報名參加。（高雄市都發局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年6月8日
為提升民眾環境維護與綠美化知識，高雄市都發局將推出一系列「綠美化實作講習」課程，14日起陸續舉行，每場次提供30個名額，免費報名參加。（高雄市都發局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年6月8日
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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）高雄市政府都發局今天表示，為提升民眾環境維護與綠美化知識，今年將推出系列「綠美化實作講習」課程，自6月14日起陸續舉行，每場次提供30個名額，課程免費報名參加。

都發局今天發布新聞稿表示，「綠美化實作講習」共計6場，課程自6月14日起陸續舉行，課程免費，每場次提供30個名額，歡迎社區居民與環保志工報名參與。

首場講習6月14日登場，教授植物扦插繁殖技巧，讓民眾學習如何以低成本複製植物，打造生氣盎然社區角落；6月28日則將舉辦2場植物養護課程，分別介紹「病蟲害辨識與防治」與「植物換盆與養護實務」。

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7月12日由大武壠產銷館分享社區合作社成立經驗，帶領參與者認識如何透過地方資源整合與共創模式，打造有生命力社區場域；7月19日課程前往燕巢橫山共創基地，體驗都市養蜂操作與綠化結合的可能性。

都發局長吳文彥表示，透過綠美化行動，不僅能美化社區環境，更能凝聚居民向心力；希望透過這些課程，讓市民參與生活空間改造，實踐永續理念，也為高雄邁向2050淨零碳排目標注入行動力。（編輯：陳仁華）1140608

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