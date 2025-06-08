芥菜種會推「以工帶振」 助花蓮天災復甦

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（中央社記者李先鳳花蓮縣8日電）0403花蓮強震與風災重創地方經濟，許多家庭陷入困境，芥菜種會啟動「以工帶振」計畫，串聯企業、贊助者與愛心店家，結合助人與商品流通，盼「帶」來家庭「振」興。

基督教芥菜種會創辦人孫理蓮於1963年在花蓮北埔購地，設立「習藝所」，開辦學校及免費技職課程，2012年重啟習藝所服務，並設置銀髮樂活中心、烘焙教室、農場、咖啡館、食物銀行轉運站等。

執行長李肇家表示，今年逐步將習藝所的助人理念，複製到自有場域、承租場域及產業，透過陪伴教育與技能培力，創造就業機會，協助恢復家庭與經濟自立。

李肇家曾指出，「以工帶振」服務模式，是以工作機會「帶」出家庭的「振」興，幫助家庭恢復正常功能。

他表示，不只是習藝所複製到全台，「以工帶振」計畫將從第一階段的人盡其才，前進至第二階段貨暢其流，透過芥菜種會供需平台推動商品流動，包括「助人網供需服務平台」支持弱勢家庭基本生活；「以工帶振供需平台」串聯企業、教會、贊助者與愛心店家的需求，打造商品流通與助人結合的模式，以及員工供需平台。

這些「習得商品」透過實際工作創造穩定工時與收入，實踐人、工、錢的助人方式，讓受助者從中獲得尊嚴與信心。像是「花蓮習藝所」烘焙團隊過去1年已培育8名兼職員工，從生產、包裝到出貨，參與整體運作流程，獲得穩定收入。

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單親媽媽周怡君曾在月子餐廚房工作，因車禍受傷而長期休養，又遇上地震衝擊，讓她一度失業、陷入生活困頓。「那時候真的不知道該怎麼辦，是花蓮習藝所提供我機會，幫忙煮安置居民的3餐，再引導我參加農業課程、學窯烤Pizza。」周怡君說，如今她已能自信地帶領學員完成披薩手作，十分有成就感。

李肇家指出，「習藝所」即習藝得著之所，芥菜種會從花蓮出發，為更多社區需要者與弱勢家庭，「帶」來家庭的「振」興。芥菜種會不是買賣業，唯一的商品是「助人」，邀請社會大眾一同參與「以工帶振」計畫，支持習得商品，讓更多有需要的家庭重新站穩腳步，迎向自立未來。（編輯：吳素柔）1140608