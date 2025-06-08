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吉利汽車：產業存在嚴重產能過剩 將暫停擴產

2025/6/8 15:19
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（中央社記者呂佳蓉北京8日電）吉利控股集團董事長李書福7日表示，當前世界汽車工業存在嚴重產能過剩，吉利決定不再新建或擴大汽車生產工廠產能。他並直言，中國國內車市「有些企業的競爭方式令人難以啟齒」。

據香港01、明報等港媒報導，李書福7日在「2025中國汽車重慶論壇」上表示，吉利汽車要充分利用全球過剩產能，盡最大可能的展開務實合作，資源重組。

他說，這樣做既能利用成熟的品質保證體系，又能利用熟練的技術工人，同時還能夠提高同業過剩產能的利用率。

李書福又強調，中國車企應以友善的姿態參與全球市場競爭，為汽車工業走出去樹立良好的品牌形象。

對於近期汽車行業競爭問題，李書福認為，中國汽車工業出口比例還比較低，國內競爭很有意思，「有些企業的競爭方式令人難以啟齒」，並比喻吉利要成為「優秀的馬拉松選手」，「跑出好成績，鍛鍊耐力，是我們的追求，不斷打基礎，練內功」。

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中國車企面臨內捲挑戰。中國汽車工業協會5月31日發布「關於維護公平競爭秩序、促進行業健康發展的倡議」，表態堅決反對無底線的價格戰，並暗批比亞迪率先發起大幅降價活動，多家企業跟進效仿，引發新一波價格戰恐慌，「無序價格戰加劇惡性競爭」。

中國工信部也表示，將加大汽車行業「內捲式」競爭整治力度。（編輯：邱國強）1140608

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中國官方邀集比亞迪等車企 禁止不合理降價極氪股份吉利全數收購 成關稅戰首家美股下市中企
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