藍批輪迴說是對民主最大傷害 綠：加害者譴責受害者

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（中央社記者劉冠廷、陳俊華台北8日電）行政院長卓榮泰昨天針對預算審查提出的「輪迴說」，藍委今天表示，這是獨裁政體才會出現的做法，用預算區分敵我，是對民主最大的傷害。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤接受中央社記者訪問時表示，藍白依舊不懂得反省、檢討，整個總預算之亂的因果非常清楚，藍白卻在上演加害者譴責受害者戲碼，而台北市長蔣萬安人設大翻轉，拿總預算跟中央對抗，想把國民黨內部競爭外部化。

卓榮泰7日視察屏東，提到立法院大幅刪減114年度中央政府總預算新台幣2076億元，並要求行政院自行調整刪減636億元，中央已無餘力提供地方像過去一樣的補助；不過審查預算表決時支持中央政府立委，所屬地方政府將優先協助，他強調，這不是報復心態，而是一個輪迴。

國民黨立委許宇甄表示，卓榮泰公然以預算做為政治籌碼，進行政黨鬥爭、政治清算、這是獨裁政體才會出現的做法，卓榮泰威脅立法院的言論跟黑道、綁匪沒有區別，已不適任行政院長職務。

國民黨立委廖偉翔則說，用預算來區分敵我，就是對民主最大的傷害，國家的錢是人民的血汗錢，不是行政院長的私房錢；更何況一般性補助款是依法有據，行政院擅自苛扣攸關人民權益的社福、教育經費，就已是違法亂紀。

國民黨立委吳宗憲透過臉書表示，預算不是民進黨的黨產，不是想怎麼分就怎麼分，還以為違法苛扣一般性補助款是最低下限，連各縣市人民辛苦的納稅錢，都可以拿來做支持籌碼，這是民主國家行為嗎，卓榮泰只是說出民進黨的真實面，「民主，就是以民進黨為主」。

此外，國民黨立委林沛祥也說，在民主法治國家中，很少見到閣揆、總理、行政院長，對國會用勒索的方式要求支持跟增加預算，民主法治國家中，都是必須透過協調、溝通、說服，而不是用恐嚇、威脅的方式。

吳思瑤指出，總預算就是民生，是國家的、也是全民的，只有藍白把總預算當作政治鬥爭工具，因果非常清楚，如果不是民眾黨團總召黃國昌說「要刪到讓國人有感」，通案統刪939億元，就不會有惡因。

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吳思瑤說，蔣萬安做為國民黨新共主，更可以在一開始就勸說國民黨立委要照顧地方，因為總預算就是行政權的核心，試想如果市議會不分青紅皂白，就把預算砍到局處無法運作，蔣萬安會作何感想。

吳思瑤表示，卓榮泰只是再次重申，且現在想方設法解決僵局，但這些加害者還要受害者自我急救，持續讓總預算之亂惡搞下去，藍白終究會遭到民意反撲。（編輯：楊凱翔）1140608