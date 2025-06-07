林俊傑首唱大巨蛋 告白歌迷台北是出道的地方

（中央社記者王心妤台北7日電）歌王林俊傑今晚首度站上台北大巨蛋辦「FINAL LAP」演唱會，以「一千年以後」開唱，不時跟著快歌熱舞，接著拿起吉他自彈自唱情歌，並向歌迷告白說：「台北是我出道的地方。」

此次「FINAL LAP」演唱會整體舞台寬115公尺、高12公尺，並有2976片高透視的LED螢幕，打造出震撼的光影效果。場外也有成龍、張惠妹、周杰倫、謝金燕、王力宏、動力火車、蕭敬騰等藝人贈送花籃，展現林俊傑的好人緣。

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林俊傑今晚穿上白色西裝以「一千年以後」、「新地球」、「編號89757」揭開演唱會序幕，並不時跟著旋律熱舞。林俊傑表示，台北是出道的地方，「第一次站上大巨蛋，我覺得是最值得珍惜的一刻、最值得慶祝的一刻！」來到現場的歌迷，有一部分是看著他一路走來的，這次的「FINAL LAP」演唱會就象徵他出道22年的成績單，想用音樂讓歌迷見證他的成長。演唱會中段逐漸進入情歌橋段，他拿起吉他自彈自唱，到了「小酒窩」也邀請台下歌迷大合唱對唱。

林俊傑特別邀請徒弟蔡宥綺登台合唱「像我的我」，兩人唱完後，林俊傑打趣蔡宥綺在家鄉開唱，應該要做點特別的事。蔡宥綺也表示將首次公開演唱新歌「惡夢」，她說：「雖然是新歌，但也是7、8年前唱的，我那時還在大巨蛋旁邊的書店打工，對未來有很多不確定，就把對未來的迷茫寫進去一吐為快的感覺，希望大家聽完有吐得痛快。」（編輯：李亨山）1140607