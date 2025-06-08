陳庭妮飾單親媽 鼓勵女性做自己離婚也能重生

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（中央社記者洪素津台北8日電）演員陳庭妮在電視電影「慶祝」中飾演單親媽媽，在事業與家庭之間掙扎，心理壓力大到崩潰。她鼓勵女性不該總是為他人著想，要多聽聽自己的聲音，就算是離婚也能重生。

「慶祝」改編自精神科醫師鄧惠文著作「婚內失戀」系列，探討女性自我覺醒與關係中的價值認定。陳庭妮飾演的單親媽媽，在事業與家庭之間苦苦掙扎，卻始終感覺做不好。陳庭妮透過新聞稿分析角色心境，「因為太想做好，反而把自己綁得很緊，導致事事不順。」

陳庭妮鼓勵女性，在感情中不該總是為他人或大局著想，「該多聽聽自己的聲音，這不是一種自私，而是一種更細水長流的相處方式。」

現代女性已脫離「離婚等於人生失敗」的觀念，陳庭妮也說：「人與人之間的相遇，本來就是因為有課題要學習。有一天分開，也許是課題結束，該走向下一階段了。」她認為「婚姻中途登出」的女性值得擁有更多勇氣和自信，「不要把內心鎖住，離婚也可能是種重生。」

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陳庭妮提到，現代社會對單親家庭的接受度雖提高，但她從角色中感受到單親育兒的壓力，生活一定還是比較辛苦，因為很多時候沒有人可以分擔家務，無論是陪伴孩子或經濟重擔都可能要一肩扛起。不過她相信，愛的力量可以讓一切迎刃而解，「只要彼此有愛，小孩必定能健康快樂地長大。」

「婚內失戀」系列電視電影「慶祝」將於14日起在三立都會台首播，20日東森綜合台、27日LINE TV陸續上架播出。（編輯：張雅淨）1140608