中職全壘打增加 葉君璋、林岳平看法不同

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北7日電）中職近期各隊全壘打產量大增，再引起比賽用球「變彈」議題，味全龍教頭葉君璋表示，確實有感覺到改變，但大家都公平；統一獅教頭林岳平認為是因投手、打者整體實力提升。

中職各隊本季在4月共出現48支全壘打，5月增加到77支，6月統計到昨天已經有18轟，其中昨天在天母棒球場的賽事，統一獅隊與味全龍隊雙方加起來敲出6發全壘打。

對於中職比賽用球是否變「彈」，味全龍隊總教練葉君璋表示，「球感覺有改變，看全壘打產量就知道，有些球本來可能是Over（深遠安打），但最近都會變成全壘打，但這個大家都一樣、公平，只是對於投手來說可能要再做一些調整。」

統一獅隊總教練林岳平認為，是因為近期投手球速變快、打者打擊能力也變強了，「這樣的話只要打者可以跟上、擊中球，球的飛行距離一定是更遠，就可以形成全壘打。」林岳平也指出，「我倒不會去懷疑是球，是因為洋投能力好，近幾年因為洋投能力，打者也確實提升了。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

龍隊打者吉力吉撈・鞏冠昨天演出單場雙響砲，本季全壘打產量後來居上，目前已經累積7轟。對於球是否變彈的議題，他認為，「我覺得是大家接觸的訓練不一樣，重訓都跟以前不一樣，要求爆發力、速度，朝著好的方向，大家的爆發力慢慢提升起來。」

今年吉力吉撈・鞏冠還有機會參加中職明星賽的全壘打大賽，對此他笑說：「有機會的話就再玩1次，之前都是想要追求，反而就追求不到，去年我揮得最多次、但也失敗最多次，這次有打的話就順其自然。」（編輯：李亨山）1140607