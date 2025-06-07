加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
立委罷免案首波成案 中選會最快20日審定
首頁 / 運動
中華職棒
新聞專題
中華職棒2/300
首頁 / 運動

陳金鋒點出力亞士問題 布坎南將替換誰都有考慮

2025/6/7 15:00（6/7 15:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中職富邦悍將洋投力亞士（Roenis Elias）6日先發投4局失6分責失分吞敗，總教練陳金鋒點出問題，主要是兩好球後的決勝球，沒辦法順利抓下出局數。（中央社檔案照片）
中職富邦悍將洋投力亞士（Roenis Elias）6日先發投4局失6分責失分吞敗，總教練陳金鋒點出問題，主要是兩好球後的決勝球，沒辦法順利抓下出局數。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯新北7日電）中職富邦悍將洋投力亞士昨天先發投4局失6分責失分吞敗，總教練陳金鋒點出問題，主要是兩好球後的決勝球，沒辦法順利抓下出局數，新洋投布坎南待命，至於替換先發或後援洋投都有討論。

悍將昨天與中信兄弟比賽，派出洋投力亞士（Roenis Elias）先發，投4局被敲出9支安打，失掉10分（6分責失分），吞下個人本季第5敗。

悍將總教練陳金鋒今天賽前受訪表示，力亞士狀況都算還好，只是有時候控球沒辦法做到很好，有單局亂流的情形，兩好球後的決勝球沒辦法投好，就會被迫要往比較好的位置投給打者攻擊，搶到兩好球後，怎麼解決打者部分沒辦法做好是最大問題。

google news透過 Google News追蹤中央社

被問起近期是否會有洋投輪替調整，陳金鋒表示，有在討論，新洋投布坎南（David Buchanan）目前二軍有2場先發出賽紀錄，前一場二軍出賽為5月31日。陳金鋒表示，布坎南不會再下二軍比賽，洋投替換會換掉先發或後援洋投都有考慮，還要觀察狀況。

悍將終結者曾峻岳5月中因為右膝蓋肌肉緊繃下二軍休息，5月31日在二軍中繼登板出賽，投0.2局失4分吞敗。陳金鋒表示，曾峻岳在二軍腳又有點拉到，需要一點時間，還沒這麼快回歸。（編輯：張雅淨）1140607

#中職
#富邦悍將
#棒球
#陳金鋒
#曾峻岳
陳金鋒
悍將劉俊豪守備失誤 陳金鋒：補位接球是基本陳金鋒對妨礙守備判決有疑慮 不解陳連宏被趕2次
曾峻岳
悍將終結者曾峻岳吞敗後下二軍 右膝肌肉緊繃終結者曾峻岳登板時機不變 鋒總點牛棚2人貢獻度
中華職棒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
悍將劉俊豪守備失誤 陳金鋒：補位接球是基本
37
更多編輯台推薦新聞：