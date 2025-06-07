陳金鋒點出力亞士問題 布坎南將替換誰都有考慮

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（中央社記者謝靜雯新北7日電）中職富邦悍將洋投力亞士昨天先發投4局失6分責失分吞敗，總教練陳金鋒點出問題，主要是兩好球後的決勝球，沒辦法順利抓下出局數，新洋投布坎南待命，至於替換先發或後援洋投都有討論。

悍將昨天與中信兄弟比賽，派出洋投力亞士（Roenis Elias）先發，投4局被敲出9支安打，失掉10分（6分責失分），吞下個人本季第5敗。

悍將總教練陳金鋒今天賽前受訪表示，力亞士狀況都算還好，只是有時候控球沒辦法做到很好，有單局亂流的情形，兩好球後的決勝球沒辦法投好，就會被迫要往比較好的位置投給打者攻擊，搶到兩好球後，怎麼解決打者部分沒辦法做好是最大問題。

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被問起近期是否會有洋投輪替調整，陳金鋒表示，有在討論，新洋投布坎南（David Buchanan）目前二軍有2場先發出賽紀錄，前一場二軍出賽為5月31日。陳金鋒表示，布坎南不會再下二軍比賽，洋投替換會換掉先發或後援洋投都有考慮，還要觀察狀況。

悍將終結者曾峻岳5月中因為右膝蓋肌肉緊繃下二軍休息，5月31日在二軍中繼登板出賽，投0.2局失4分吞敗。陳金鋒表示，曾峻岳在二軍腳又有點拉到，需要一點時間，還沒這麼快回歸。（編輯：張雅淨）1140607