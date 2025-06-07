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許基宏砲火猛烈 跨場連4打席開轟平曾陶鎔紀錄

2025/6/7 20:05（6/7 20:26 更新）
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中華職棒中信兄弟隊野手許基宏（圖）手感火燙，7日例行賽單場3響砲，跨場連4打席開轟、追平引退好手曾陶鎔2017年寫下的難得紀錄。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年6月7日
中華職棒中信兄弟隊野手許基宏（圖）手感火燙，7日例行賽單場3響砲，跨場連4打席開轟、追平引退好手曾陶鎔2017年寫下的難得紀錄。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年6月7日
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（中央社記者謝靜雯新北7日電）中職中信兄弟隊野手許基宏手感火燙，今天1局、2局、4局都開轟，單場3響砲，加上昨天最後1打席全壘打，跨場連4打席開轟、追平曾陶鎔2017年寫下的難得紀錄。

兄弟隊野手許基宏近期全壘打轟不停，昨天與富邦悍將比賽最後1打席開轟，今天繼續在新莊棒球場與悍將交手，1局上敲出2分砲，2局上再敲出2分砲，4局上敲出陽春砲，單場3響砲為個人中職生涯首次，個人本季全壘打數累積達10轟。

加上昨天最後打席開轟，許基宏跨場連4打席開轟，追平曾陶鎔2017年5月5、6日寫下的跨場連4打席開轟聯盟紀錄，甚至有機會刷新紀錄，目前為止加上今天比賽全壘打數，許基宏近6場比賽已經敲出7轟。（編輯：李亨山）1140607

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