陳傑憲開轟手勢引熱議 澄清是與教練間默契[影]

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影片來源：CPBL 中華職棒

（中央社記者楊啟芳台北7日電）中職統一獅隊明星球員陳傑憲最近人紅是非多，開轟手勢也引起話題，陳傑憲今天表示，這只是與三壘指導教練間的手勢，但也承認最近心情確實受影響，還是喜歡在場上開心的感覺。

近期陳傑憲因是否要在補賽週赴美出席芝加哥白襪隊台灣日活動引起討論，陳傑憲昨天賽事第5局開轟後，繞壘時比出「1」的手勢也引發話題，許多人討論是否為「噤聲」的意思。

對此陳傑憲今天賽前解釋，他說：「最近比較敏感，當然平常做的事情都會被放大檢視。」他解釋，其實是他跟三壘指導教練周廣勝有說好的手勢，1打點全壘打就是比1，2打點就比Ya，以此類推。

陳傑憲透露，昨天賽後打開手機看，才知道被大家誤會了，「單純只是我跟教練之間的手勢，沒有其他意思，就這麼剛好昨天打那支全壘打，當下沒有想那麼多。」

最近風波不斷，許多球迷擔心陳傑憲在場上的心情受影響，對此他也承認：「的確這幾天的心情，會因為一些雜事，我也是人，所以我一定會有影響，說沒有是騙人的。」

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陳傑憲也提到，他喜歡在場上開心的感覺，他並強調，身為一個棒球員，最主要是在場上能夠去享受、專注，「我覺得這是我該做的事情。」

陳傑憲也正向思考，他指出，這樣代表大家都很關心中職，「話題、討論嘛，這陣子大家對棒球討論度愈來愈多，也表示這個環境愈來愈進步，不管是討論好的、討論不好的，有討論就是有在關注，希望大家熱烈討論，讓這個環境愈來愈熱絡。」（編輯：龍柏安）1140607