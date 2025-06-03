陳傑憲球季中將赴美開球引討論 獅隊聲明：三方共識安排進行

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（中央社記者謝靜雯台北3日電）「台灣隊長」陳傑憲受邀替美職芝加哥白襪「台灣日」開球，獅隊聲明表示，非球員單方決定，陳傑憲表達以不影響球隊和戰績為主，交由球團、經紀公司、主辦方三方共識後進行。

美國職棒芝加哥白襪隊將於28日舉行台灣日活動，邀請接連在世界12強棒球賽、世界棒球經典賽擔任「台灣隊長」的陳傑憲擔任開球嘉賓，但消息曝光後引起討論。

統一7-ELEVEn獅隊今天發布聲明表示，今年4月球團、經紀公司接獲主辦單位洽談邀請陳傑憲、獅隊啦啦隊Uni Girls出席芝加哥白襪隊台灣日活動，期間持續與主辦單位洽談執行可能性，經多次討論向主辦單位提出，活動出席時間應盡可能避免影響球隊賽事運作，且配合芝加哥白襪主場賽時，因而規劃於6月底進行本次合作活動。

5月中旬，獅隊花蓮主場賽事因雨延賽，補賽延至28日，球團也與教練團進行討論，經公司整體評估後，同意陳傑憲代表獅隊參與本次台灣日活動。

獅隊發表3點聲明中提到，過去美國職棒大聯盟（MLB）也曾與台灣各職棒啦啦隊合作參與台灣日活動，但未曾有現役台灣職業球員參與台灣日活動，球團整體評估後，期待以不一樣的交流方式進行互動，因此期待陳傑憲身為獅隊長及世界MVP能參與活動。且本次活動陳傑憲個人也無收取任何出席費用，本次活動費用全額由主辦方尋求贊助與本公司支付。

再者，本次交流活動為了讓陳傑憲避免太過疲勞，往返航班班機也安排搭乘商務艙，活動期間球隊為顧及球員活動安全及疲勞性，有安排防護員陪同隨行參加本次活動，讓陳傑憲在身心狀況能夠更舒適參與活動，期待活動結束後，返台能夠以好的狀態投入下半季球賽，在球場上用最好表現呈現給球迷。

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獅隊提到，本次交流活動規劃期間，陳傑憲希望能有效幫助球團與國際交流及增加球團能見度願意配合，但同時也表達仍以不影響球隊比賽及戰績為主，其餘交給球團與經紀公司和主辦方溝通。

聲明中說明，「此次活動安排並非單方面由選手決定，相關溝通與協調均基於三方共識進行。我們亦理解並尊重球迷對球隊表現的關心與期待，並持續與主辦方就後續安排保持密切聯繫。」（編輯：李亨山）1140603