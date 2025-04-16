悍將單場發生4失誤 陳傑憲雙安、3打點助獅隊奪勝

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（中央社記者楊啟芳台北16日電）中職今天在台南棒球場賽事，統一獅陳傑憲演出雙安、包辦3打點，加上富邦悍將單場4次失誤，終場獅隊7比3擊退悍將，賽後陳傑憲強調：「在球場上要努力盡到自己的責任。」

獅隊在1局下就展開攻勢，陳傑憲、林安可敲安打後，潘傑楷、林岱安都選到保送，擠回1分，林培緯再敲安打送回2分。

悍將在2局上雖成功追回2分，不料2局下三壘手董子恩就發生2次失誤、游擊手池恩齊也有1次失誤，讓獅隊再添1分。5局下池恩齊再度發生傳球失誤，悍將單場出現4次失誤。

陳傑憲6局下敲出2打點二壘安打，8局下獅隊再攻下1分，終場獅隊以7比3擊退悍將，本季悍將客場還沒開胡，吞下客場7連敗。此役陳傑憲4打數敲出2支安打，包辦3打點、1得分，本季首度獲選為單場MVP。

陳傑憲從去年11月的世界12強棒球賽擔任「台灣隊長」，帶領台灣隊奪下世界冠軍，到今年2月世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）持續為台灣隊征戰，近期也是代言、活動行程滿檔。

陳傑憲在賽後MVP頒獎接受主持人訪問時表示，身體會累是很正常的，主要是心裡，「我心裡準備好、我還是統一的球員，在球場上盡到自己責任，努力把最好態度展現出來。」他不忘感謝總教練林岳平給予適時休息時間，「很感謝總教練的安排，也謝謝隊友們的體諒。」

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陳傑憲指出，在12強賽奪冠後其實受到很多關注，他也向球迷喊話：「謝謝你們到場為統一加油，賽季才剛開始而已，一定會有好有壞，希望大家每天都帶著想贏的心到最後。」

陳傑憲也提到，想跟家人說辛苦了，尤其是老婆、岳母、小孩，「我長時間在外，沒辦法在家好好待著，我很認真努力在賺錢，努力讓你們過更好的生活，謝謝你們。」（編輯：龍柏安）1140416