經部助攻傳產升級 台南製鞋業開拓自有品牌府城鞋

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（中央社記者潘姿羽台北7日電）國際政經局勢動盪，傳統產業經營面臨艱鉅挑戰，經濟部今天發布新聞稿指出，鎖定深具產業特色的台南製鞋產業，積極投入輔導資源後，目前已促成國內各大通路委託台南製鞋業生產超過40萬雙鞋，成果亮眼。

經濟部為了協助中小微企業及傳統產業升級轉型，整合研發單位積極投入輔導資源，鎖定台南製鞋產業，展開為期5個月的密集輔導，從商業模式建立、通路開拓到自有品牌「府城鞋Fuchsia Shoes」發表，台南製鞋產業已成功轉型。

經濟部中企署署長李冠志今天出席台南市皮革製品商業同業公會與製鞋業者舉辦的「府城鞋」品牌發表會，立法委員陳亭妃、台南市副市長趙卿惠及6位台南市議員共同見證品牌正式亮相。

「府城鞋」logo設計使用品牌英文縮寫F與S，以腳印及皮革形象，呈現一步一腳印的品牌精神，為傳統產業創新轉型注入新動能。台南皮革公會理事長楊文雄特別感謝經濟部協助打造具識別性的品牌形象，並協助業者媒合主流通路，從代工走向品牌，深化消費者對台南製鞋業的認同與信賴。

去年下半年起，經濟部部長郭智輝密集召開百工百業座談會，傾聽業者需求，針對傳統產業及中小微企業面臨的挑戰，提出具體因應做法，並結合行政院所推動的「中小微企業多元振興發展計畫」，透過數位轉型、淨零轉型、通路發展3大策略，提供中小微企業資金、人才及技術等協助，提升產業韌性及競爭力，其中「通路發展」被視為帶動地方產業升級轉型與市場拓展的關鍵力量。

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經濟部表示，透過台南製鞋業共同品牌打造與通路合作，「府城鞋」不僅為在地業者開發更廣闊的銷售通路，也將持續協助製鞋產業進行數位轉型及減碳，朝向具健康機能等高值化方向前進。

另外，經濟部目前已促成國內各大通路委託台南製鞋業生產超過40萬雙鞋，幫助業者即時挹注產能並拓展訂單來源。（編輯：張若瑤）1140607