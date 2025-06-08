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日自衛隊展開境內最大實彈演習 想定防衛離島耗費1.8億元

2025/6/8 20:29（6/8 20:53 更新）
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日本陸上自衛隊在境內規模最大的實彈射擊演習「富士綜合火力演習」8日在靜岡縣的東富士演習場舉行。鑑於中國近年擴大海洋行動，這場演習想定防衛離島，使用的彈藥達76噸，耗費約新台幣1億8000萬元。中央社記者楊明珠靜岡攝 114年6月8日
日本陸上自衛隊在境內規模最大的實彈射擊演習「富士綜合火力演習」8日在靜岡縣的東富士演習場舉行。鑑於中國近年擴大海洋行動，這場演習想定防衛離島，使用的彈藥達76噸，耗費約新台幣1億8000萬元。中央社記者楊明珠靜岡攝 114年6月8日
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（中央社記者楊明珠靜岡8日專電）日本陸上自衛隊今天在靜岡縣的東富士演習場舉行境內規模最大的實彈演習「富士綜合火力演習」。鑑於中國近年擴大海洋行動，這場演習想定防衛離島，使用的彈藥達76噸，耗費約新台幣1億8000萬元。

第67屆富士綜合火力演習（簡稱富士總火演）想定離島防衛，約2000人參與，出動了戰車、裝甲車等約50輛，各種火砲約60門、飛機約20架。現場可看到戰車、裝甲車等朝著富士山麓射擊，有時發出巨大的砲聲。

日本陸上自衛隊舉辦的第67屆富士綜合火力演習（簡稱富士總火演）8日登場，出動了戰車、裝甲車等約50輛，各種火砲約60門、飛機約20架。中央社記者楊明珠靜岡攝 114年6月8日
日本陸上自衛隊舉辦的第67屆富士綜合火力演習（簡稱富士總火演）8日登場，出動了戰車、裝甲車等約50輛，各種火砲約60門、飛機約20架。中央社記者楊明珠靜岡攝 114年6月8日

演習白天的部分耗費約6.4億日圓，約使用5.8噸彈藥；夜間演習約2.3億日圓，約使用17.8噸彈藥，一天下來，使用的彈藥76噸，費用8.7億日圓。

演習內容有因應島嶼的機動布署，包括CH-47JA契努克直升機、UH-2直升機、UH1J直升機等航空部隊機動布署；運用無人飛行載具（UAV）從空中進行攻擊或是情報蒐集。

出動的戰車火力除了有主力的10式、90式戰車外，還有「16式」八輪機動戰車、中距離多目的誘導彈、AH-1S「眼鏡蛇」攻擊直升機、87式自走高射機關砲。

日本富士綜合火力演習（簡稱富士總火演）8日在靜岡縣的東富士演習場舉行，演習內容包括因應島嶼的機動布署，如CH-47JA契努克直升機、UH-2直升機、 UH1J直升機等航空部隊機動布署。中央社記者楊明珠靜岡攝 114年6月8日
日本富士綜合火力演習（簡稱富士總火演）8日在靜岡縣的東富士演習場舉行，演習內容包括因應島嶼的機動布署，如CH-47JA契努克直升機、UH-2直升機、 UH1J直升機等航空部隊機動布署。中央社記者楊明珠靜岡攝 114年6月8日

在島嶼的攻擊面，專門負責離島防衛的「水陸兩棲機動團」出動可垂直起降的運輸機V-22魚鷹機、AAV-7兩棲突擊車。

陸上自衛隊也出動16式機動戰車、155mm榴彈砲做為主力進行縱深作戰演習。

會場也有防衛裝備品的展示，日本陸上自衛隊改良型的「12式地對艦飛彈」的發射裝置首度公開。

日本防衛省為了使「12式地對艦飛彈」具備在緊急事態時攻擊敵方基地的「反擊能力」，正在推進該飛彈的升級工作，預計2025年度布署。本屆演習首度展示部分發射裝置。

此外，值得一提的是，參考俄烏戰爭的戰鬥，本屆演習首度實施戰壕戰的訓練。

「富士總火演」在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生前，年年開放給民眾報名抽籤進場參觀，每年約有逾2萬人前來參觀，但為了防疫，2020至2022年連續3年不開放給民眾參觀。

日本陸上自衛隊決定2024年度以後不開放參觀，但民眾可收看網路直播。這主要是日本周邊安全保障環境日益嚴峻，陸上自衛隊認為有必要專注在演習上。

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由於近年來報考當自衛隊員者少，本屆演習除了有研修學生到場參觀外，日本陸上自衛隊也招待了約3800名青少年等前來觀賞，希望能吸引更多年輕人報考自衛隊。

日本陸上自衛隊創設於1954年，「富士總火演」始於1961年，主要是要給教育機關「陸上自衛隊富士學校」的學生隊員真實感受戰車、大砲、迫擊砲等主要裝備開砲使用的情況，以了解實際的戰鬥情形。（編輯：陳慧萍）1140608

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第67屆富士綜合火力演習（簡稱富士總火演）8日舉行，內容想定離島防衛，約2000人參與，出動了戰車、裝甲車等約50輛，各種火砲約60門、飛機約20架。可看到戰車、裝甲車等朝著富士山麓射擊。中央社記者楊明珠靜岡攝 114年6月8日
第67屆富士綜合火力演習（簡稱富士總火演）8日舉行，內容想定離島防衛，約2000人參與，出動了戰車、裝甲車等約50輛，各種火砲約60門、飛機約20架。可看到戰車、裝甲車等朝著富士山麓射擊。中央社記者楊明珠靜岡攝 114年6月8日
第67屆富士綜合火力演習（簡稱富士總火演）8日舉行，內容想定離島防衛，約2000人參與，出動了戰車、裝甲車等約50輛，各種火砲約60門、飛機約20架。中央社記者楊明珠靜岡攝 114年6月8日
第67屆富士綜合火力演習（簡稱富士總火演）8日舉行，內容想定離島防衛，約2000人參與，出動了戰車、裝甲車等約50輛，各種火砲約60門、飛機約20架。中央社記者楊明珠靜岡攝 114年6月8日
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