日國會批准菲日相互准入協定 防務合作升級

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（中央社記者林行健馬尼拉6日專電）繼菲律賓參議院去年12月批准菲日「相互准入協定」（RAA）之後，日本國會今天也批准這項協定，兩國防務合作升級，部隊到對方領土參加聯合軍事演習及防衛合作活動，程序將簡化。

菲律賓駐日本大使阿巴諾（Mylene Garcia-Albano）今天發布聲明表示，日本國會今天批准菲日相互准入協定，菲律賓政府對此表示歡迎，並期盼全面落實協定，與日本建立更具韌性和前瞻性的夥伴關係。

阿巴諾表示，相互准入協定展現出菲日之間的信任和久遠友誼，將強化雙方緊密合作的能力，共同促進以國際法為基礎的國際秩序。

菲律賓與日本去年7月8日簽署相互准入協定，使菲律賓成為第一個與日本簽署類似協定的亞洲國家；菲律賓參議院去年12月16日批准協定，而日本國會則於今天批准。

這項協定讓日本自衛隊與菲律賓軍隊的互相往來變得更為便捷，同時也為互訪部隊的出入境、境內移動、軍事設備與基地使用、專業訓練等事務訂出規則，釐清人員法律管轄權。

雖然並未點名，但這項協定明顯是針對中國；日本與中國正陷於釣魚台（中國稱釣魚島）主權爭議，菲律賓與中國則不時在南海發生衝突。

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在菲中南海緊張升溫之際，馬尼拉持續致力擴大國際安全合作，用以抗衡中國影響力。

菲律賓早年即已與美國、澳洲分別簽署軍隊互訪協定（VFA）和軍隊互訪地位協定（SOVFA），今年4月再與紐西蘭簽署SOVFA、5月與德國簽署國防合作協議，預料今年內還將與加拿大簽署SOVFA。（編輯：陳承功）1140606