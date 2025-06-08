高鐵延伸宜蘭 立委吳宗憲邀6/12加開說明會

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（中央社記者王朝鈺宜蘭8日電）交通部針對「高鐵延伸宜蘭計畫」，雖3月已在宜蘭舉辦公聽會，但民眾對多項議題仍有疑慮，國民黨立委吳宗憲將於12日在礁溪鄉公所自辦說明會，邀請交通部等單位共同討論。

交通部公告的「高鐵延伸宜蘭計畫」，路線起自台北市高鐵南港站向東至宜蘭，全線長約60.6公里，計畫於宜蘭縣政府東南側設置宜蘭站，另於宜蘭端新設1處維修基地，計畫已進入第2階段環評。

交通部鐵道局曾在3月初，分別在宜蘭大學、新北市及台北市各舉辦1場公聽會，聽取民意。在宜蘭場次後，包含頭城鎮、礁溪鄉公所等機關認為，多項議題仍未充分說明，發起連署陳情，盼在頭城、礁溪地區加開公聽會。

由於加開公聽會至今仍未舉辦，吳宗憲決定自辦說明會，將於12日上午11時，在礁溪鄉公所2樓會議室召開「高鐵延伸宜蘭計畫案說明會」，邀請交通部等單位出席說明。

據資料顯示，說明會安排30分鐘討論提綱，提綱包括高鐵的路廊規劃、高鐵沿線兩旁的禁限建範圍、高鐵行駛安全的應變機制、區段徵收的面積及補償費用與最新執行進度、對周邊環境的影響，預計上午11時40分至中午12時10分開放現場民眾提問。

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根據吳宗憲國會辦公室掌握，目前中央政府預計出席單位與人員包括交通部路政及道安司長黃運貴、交通部鐵道局長楊正君、內政部地政司、內政部國土管理署、環境部環境保護司及環評審查承辦人員。

至於宜蘭縣部分，則有宜蘭縣政府交通處長黃志良、交通處交通規劃科長李雅蘋，另縣府建設處、地政處、環保局也將派員與會，礁溪鄉長張永德也將出席說明會。（編輯：方沛清）1140608