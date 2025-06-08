佘詩曼林宥嘉助陣翻唱 馬天佑傳音檔緊張到失眠
2025/6/8 20:43（6/8 21:16 更新）
（中央社記者陳怡璇台北8日電）香港歌手馬天佑新歌「我們什麼都不是」邀請160名歌手輪番翻唱，包含林宥嘉、羅志祥，香港視后佘詩曼也助陣。馬天佑笑說，人情欠大了，「以後有需要馬上出現！」
唱片公司今天以新聞稿分享，從造型師轉戰歌壇的馬天佑近期帶著全新粵語專輯nude來台宣傳，積極發動人脈發起粵語新歌「我們什麼都不是」crossover合作翻唱計畫。
林宥嘉、孫盛希、HUSH及昔日TWINS成員蔡卓妍（阿sa）等人齊力獻聲，小豬羅志祥更自拍搞笑短影片幫襯，佘詩曼也開金口助陣。
馬天佑說，邀請歌手們除了使出「友情卡」邀請原本自己認識的人，更一個個力邀手機歌單上的歌手，「台灣翻唱名單部分，都是我平常會去主動聽他們音樂的歌手，雖然有許多歌手都是第一次認識，但想到我的這首歌如果有機會可以讓他們重新演繹，是多麼幸福的事情！也因此就鼓起勇氣一個一個去問，沒想到真的成功了！」
翻唱名單中，最讓馬天佑驚喜的，莫過於請到偶像林宥嘉隔空翻唱，他開心表示：「我真的非常喜歡林宥嘉，光是想到要把自己的音樂傳給他聽，我在傳音檔及簡訊的前兩天竟然緊張連續失眠，在發訊息前還先祈禱了一下，最後決定鼓起勇氣去問他，沒想到他竟然馬上答應！他還直接把錄音檔用WhatsApp傳給我，當下收到真的感動快哭出來！」
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佘詩曼的跨刀影片也掀起轟動，馬天佑表示：「她是我非常敬重的前輩，而且為了拍我這個影片也花了功夫去練唱，超級敬業。」
馬天佑笑說自己「人情欠很大」，「這些朋友們以後有什麼需要我的地方，我一定馬上會出現。」（編輯：管中維）1140608
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