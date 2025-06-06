外資轉賣調節136億元 減碼金融股與鴻家軍
2025/6/6 20:52
（中央社記者吳家豪台北6日電）台股今天下跌13.77點，收在21660.66點，外資及陸資轉為賣超新台幣136.73億元，主要調節金融股與鴻海集團個股，賣超以國泰金8.07萬張最多。
台股今天開低後一度翻紅，隨後回到平盤下震盪走弱，回測21600點，權值股台積電下挫收在995元，壓低盤勢，終場加權指數收21660.66點，下跌13.77點，跌幅0.06%，成交值新台幣2941.7億元。
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觀察外資賣超排行榜，前10名個股依序為國泰金8.07萬張、緯創5.5萬張、陽明3.39萬張、富邦金3.02萬張、永豐金2.28萬張、中信金1.87萬張、群創1.27萬張、鴻準1.08萬張、鴻海1.04萬張、精成科9090張。
國泰證期顧問處協理蔡明翰對中央社記者表示，國際股市利空持續鈍化，市場已經不太恐慌，但台股目前表現比其他股市更弱，處於高檔震盪，往上將面臨半年線約22011點、年線約22296點壓力。（編輯：張均懋）1140606
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