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彰化新遊戲場 「卦山小屋」打造兒童祕密基地

2025/6/8 17:18（6/8 17:36 更新）
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彰化八卦山自然生態園區兒童遊戲場環境設施改善計畫完工，8日熱鬧舉辦「卦山小屋」啟用儀式，彰化縣長王惠美（前左6）等人出席。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 114年6月8日
彰化八卦山自然生態園區兒童遊戲場環境設施改善計畫完工，8日熱鬧舉辦「卦山小屋」啟用儀式，彰化縣長王惠美（前左6）等人出席。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 114年6月8日
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（中央社記者蕭博陽彰化縣8日電）營造八卦山更優質休憩空間，彰化縣政府獲國土署補助打造「卦山小屋」兒童遊戲場，有樹屋空間、滑梯、遊戲鑽籠、攀爬平台等，其中樹屋與地形自然融合，彷彿兒童的祕密基地。

八卦山自然生態園區兒童遊戲場環境設施改善計畫「卦山小屋」完工，縣府今天辦理啟用儀式，彰化縣長王惠美出席表示，爭取內政部國土管理署補助辦理八卦山兒童遊戲場改善，打造森林探索樹屋「卦山小屋」，總工程經費約新台幣364萬元，其中國土署補助309萬元。

王惠美說，卦山小屋位於八卦山大佛綠地森呼吸計畫基地內，運用「簡單、自然、好用」原則，改善後公園變得通透、明亮，讓遊客更能親近自然，並因應地形限制打造滑梯與共融遊戲場，吸引家長帶小朋友玩樂。

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王惠美說，卦山小屋結合現有森林資源，利用自然地貌打造結合探索、遊戲、環教於一體的森林探索樹屋，工程項目包含樹屋休憩空間、滑梯、遊戲鑽籠、攀爬平台、造型座椅、周邊環境植栽等；樹屋原木質感與地形自然融合，形成如童話般空間，打造孩童祕密基地。

縣府表示，積極盤點縣內既有空間及活化，打造一鄉鎮一特色公園，包含伸港鄉嬉濱海豚公園、田尾怡心園、員林兔馬鹿公園等大型特色共融公園，每逢假日湧入人潮；另外，二林鎮星球探險樂園、埤頭鄉樂米公園、田中鎮熊趣米公園，將於7月起陸續完工。（編輯：張雅淨）1140608

王惠美
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