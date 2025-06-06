麥味登翻轉老品牌 從一台收銀機到AI智慧門市

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影片來源：中央社

（中央社記者林孟汝台北6日電）「我們是比別人晚，但比別人認真。」揚秦國際總經理林麗玲如此形容旗下連鎖早餐品牌「麥味登」的轉型歷程。成立於1987年的本土品牌，面對全台近2萬家早餐業者競爭，近年透過數位轉型與品牌重塑，開啟新一波成長動能。

危機入主 重建基本功起步

麥味登於1993年因原創始人家族資金短缺、經營困難，尋求上游雞肉供應商超秦企業協助。但超秦接手後發現，當時麥味登缺乏標準作業流程，產品製作多仰賴經驗與口述傳承。林麗玲著手內部重整，從紅茶試煮起，逐項建立產品標準化與營運SOP，奠定日後擴張基礎。

當時全台僅有70家麥味登門市，未能形成規模經濟。團隊完成基礎建設後，大膽投放廣告，成為首家在報紙刊登加盟資訊的早餐品牌，推出「19萬9包開店」口號，吸引加盟主加入，接手第4年轉虧為盈。

不過，快速展店也帶來控管挑戰。部分加盟店為節省成本，自行向盤商採購較低價食材，總部等於「打江山給人坐」（台語）。林麗玲表示，「唯有創造產品差異，讓利給加盟主，才能真正留住利潤。」總部因而研發獨家品項，包括黑胡椒豬排、香燻雞胸肉等，並選擇盤商較少、可控性高的供應鏈，以降低被取代風險。

收銀機起步 資料分析開啟數位化

說來難以想像，麥味登的數位轉型竟從一台傳統收銀機起步。尚未導入POS（銷售時點情報系統）前，林麗玲以「土法煉鋼」方式，每日手動輸入Excel表格，分析飲品與主餐銷售數據，作為早午餐商品設計依據。

2014年，在時任揚秦國際執行長卓靖倫主導下，麥味登嘗試以咖啡館模式經營早午餐，提升消費體驗，加盟店獲利明顯提升。隔年起，揚秦國際從超秦集團切割出來，成為以餐飲品牌為主業之公司；POS系統全面與總部串聯，透過銷售數據輔助菜單優化與營運決策，數位基礎逐步成形。

2020年，麥味登成為全台首家上櫃的連鎖早午餐品牌，數位轉型全面加速。自2021年起，公司申請參與經濟部商業發展署「建構零售暨服務業數據共享創新服務計畫」，斥資新台幣1.5億元升級軟硬體，建構數據中台，打造智慧餐飲全通路雲端服務。

2024年進一步導入人工智慧（AI）應用，推出三套整合系統，包括面向消費者的「麥味登APP 2.0」、供加盟主使用的「店長管理APP」，以及支援總部營運的「智慧總部APP」，全面優化門市營運流程與決策效率。

消費者APP不僅提供點餐功能，亦整合揚秦旗下麥味登、炸雞大獅、REAL及涮金鍋等4個品牌、共1057個據點，自5月起，麥味登部分門市將提供「智取櫃」，供顧客於打烊後取貨，創造全天候服務場景。

智慧營運 解決尖離峰與人力問題

加盟主端「店長管理APP」功能涵蓋多店即時營收查詢、自動訂貨、影音教學、教育訓練等，未來也將與AI助理整合，一站式支援營運管理。

其中，針對早餐業普遍面臨的尖峰與離峰落差問題，AI系統可依歷史訂單與廚房顯示系統（KDS）自動推播，提醒店長於尖峰前預製熱門品項，平均可縮短顧客等待時間約30%（約4至8分鐘），同時提升顧客回購率與營收約10%。

AI也支援自動人力排班與智能叫貨，系統根據歷史數據、庫存及特殊訂單預測自動建議叫貨內容，店長僅需微調即可一鍵下單，訂貨作業時間減半，並降低錯誤風險。

此外，早期原需人工傳送的點菜單，現已可直接從點單系統即時傳送至KDS，簡化內場溝通流程，讓工作人員更專注於料理品質，亦提升外送效率。

導入新系統初期，有些加盟主因年齡或習慣反彈，但麥味登採取「示範點帶動」策略。林麗玲表示，各區域內先找幾家意願高的門市試用，「他們說新系統介面簡單、按鈕清楚，好用太多了。」有了口碑推行就更容易，甚至有加盟主家長因子女展店成功、改善家計，親自向來訪店的林麗玲致謝：「有你們真好。」

統一視覺與ESG 深化品牌價值

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在數位轉型的同時，麥味登也統一視覺識別系統，重塑Logo與菜單設計，由過去「賣袂斷」（台語諧音）轉向「傳遞溫暖」，強化品牌辨識度。近年更強調永續理念，推出經碳足跡盤查的早餐商品，呼應企業社會責任與ESG趨勢。

「轉型，是需要一點時間。」林麗玲強調，企業須先完成數位化，才有AI導入的基礎。中小企業若要成功轉型，關鍵在於找到發展的方向、凝聚團隊共識，「有共識、力道才會強，轉型才有可能真正成功」。（編輯：陳姿伶）1140606