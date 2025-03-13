麥味登開智慧店型 集團首度代理海外品牌

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（中央社記者江明晏台北13日電）揚秦國際企業總經理林麗玲表示，旗下主力品牌「麥味登」為解決人力不足、顧客久候的痛點、今年將發展智慧店型；集團也首度切入品牌代理，將引進馬來西亞80年餐飲品牌「檳城煎蕊」來台。

揚秦今天召開法人說明會，林麗玲表示，揚秦2024年營收、獲利均創歷史新高。

揚秦宣布，將引進馬來西亞80年餐飲品牌檳城煎蕊來台，預計第3季在台北開出首店，5年目標開出10家，未來將持續以自己開發、代理、併購等方式，壯大多品牌展店策略，為營運挹注動能。

林麗玲表示，揚秦3月新簽訂品牌代理，引進馬來西亞檳城煎蕊來台，「煎蕊」是馬來西亞傳統甜點冰品，是以刨冰加上溶入斑蘭葉汁的粉條和紅豆等食材，再淋上椰奶和棕櫚糖，在台灣又被稱為珍多冰，除了煎蕊外，還將販售「叻沙海鮮麵」與「仁當雞腿飯」等美食，檳城煎蕊也將成為揚秦旗下第5個品牌。

此外，林麗玲表示，為解決門市人力不足、顧客久候的痛點，揚秦營運主力麥味登今年將發展智能店型，應用總部開發的AI人工智慧預測模組，實際展現「尖峰時段預製」與「門市自動訂貨」等功能，輔助門市人員快速出餐並簡化訂貨流程。

在設備整合方面，她表示，門市新增「智慧取餐櫃」與APP線上點餐系統及外送平台連動，消費者及外送員可以快速取餐免排隊；也可透過「動態出餐看板」確認餐點製作進度，取餐更為便利，預計首家門市3月底開幕啟用，後續在4月忠孝新生門市也會導入。

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在國際發展方面，林麗玲指出，「炸雞大獅」在馬來西亞的區域加盟授權，除「檳城」及「砂拉越」之外，3月新增「吉隆坡」及「柔佛」兩個區域，預計第3季開始展店，將有助於炸雞大獅的品牌知名度與全球布局，目前炸雞大獅的區域加盟授權已達4個國家、9個區域，海外店數來到34家。此外，有鑒於近期美國政經情勢，品牌在美國展店的期程規劃，將採取謹慎態度持續推進。

截至目前，麥味登的全台總店數達903家，炸雞大獅海內外店數125家，「REAL」店數6家，「涮金鍋」店數4家。在展店目標方面，林麗玲表示，揚秦今年展店數將不低於去年，麥味登持續朝千店目標邁進；炸雞大獅的國內店數將達百家以上；涮金鍋預計再展店8家，加速擴大營運規模，REAL與新品牌檳城煎蕊預計各展店1家。（編輯：楊凱翔）1140313