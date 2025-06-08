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台南7旬婦連撞29車釀1死2傷 警：疑駕駛操作不當
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台南7旬婦連撞29車釀1死2傷 警：疑駕駛操作不當

2025/6/8 21:02（6/8 21:22 更新）
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台南市76歲劉姓婦人8日下午開車在東區大學路失控連續衝撞29輛車，初步調查疑因操作不當釀禍，事故共造成1死2傷，肇事車輛車頭及擋風玻璃受損嚴重。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年6月8日
台南市76歲劉姓婦人8日下午開車在東區大學路失控連續衝撞29輛車，初步調查疑因操作不當釀禍，事故共造成1死2傷，肇事車輛車頭及擋風玻璃受損嚴重。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年6月8日
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（中央社記者楊思瑞台南8日電）台南76歲劉姓婦人今天下午駕車經過東區成功大學附近路口時，連續撞上停等紅燈車輛、自行車及路邊停車，共波及29輛車，造成1死2傷，警方初步調查，疑因駕駛人操作不當。

台南市政府警察局第一分局副分局長顏嘉良傍晚接受媒體聯訪表示，今天下午1時許，劉姓婦人駕駛自小客車沿東區大學路行駛至勝利路口時，先擦撞前方2輛停等紅燈機車，並接續衝撞正行經路口的自行車，再擦撞對向自小客車，最終撞擊路邊停放一排機車，共計29輛車遭波及。

顏嘉良表示，現場相關當事人酒測值均為0，男性自行車騎士送醫急救後傷重不治；劉姓婦人持有駕照情況正常，是否有身體健康等疑慮待進一步調查，肇事原因初判屬機械操作不當，詳情仍待深入釐清。

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台南市消防局下午1時46分接獲報案，指東區大學路與勝利路口有交通事故，抵達現場發現1名年約70多歲男性傷者到院前心肺功能停止（OHCA），另有機車騎士1男1女輕傷，由救護車將3名傷者送往醫院治療。

肇事劉姓婦人與車上1名女乘客沒有受傷，事發後留在現場路邊等待警方處理，劉婦通知家人趕到現場協助，並不時掩面哭泣，隨後被警方帶回警局製作筆錄，事故現場道路一度因此封閉，在警方蒐證完成後才恢復通行。（編輯：蕭博文）1140608

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