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88歲翁無照逆向上國5 車停路中間釀追撞1人送醫

2025/6/3 15:51（6/3 16:24 更新）
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88歲黃姓老翁3日無照駕駛黑色自小客車欲返宜蘭羅東住家，從宜4線出口匝道處逆向北上國道5號，將車輛停在中間車道線，導致共3車追撞，所幸僅1名乘客因安全氣囊爆開，造成耳鳴暈眩送醫。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年6月3日
88歲黃姓老翁3日無照駕駛黑色自小客車欲返宜蘭羅東住家，從宜4線出口匝道處逆向北上國道5號，將車輛停在中間車道線，導致共3車追撞，所幸僅1名乘客因安全氣囊爆開，造成耳鳴暈眩送醫。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年6月3日
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（中央社記者王朝鈺宜蘭3日電）88歲黃姓老翁今天上午11時許，無照開車逆向上國道5號，將車停在中間車道線，導致共3車追撞，所幸僅1名乘客因安全氣囊爆開身體不適送醫，警方詢後將黃翁函送法辦。

國道警方上午11時40分獲報後，立即派遣拖吊車及交維小組到場處理，警方初步瞭解，88歲黃翁上午駕駛黑色自小客車欲返羅東住家，不明原因從宜4線出口匝道處逆向北上國道5號。

黃翁上國道後往內側車道行駛，將車輛停在中間車道線，導致行駛在主線的紅色自小客車無法閃避只能緊急煞車，遭後方白色自小客車撞擊後車尾，紅色自小客車再推撞黃翁駕駛的黑色自小客車。

所幸當下沒有造成人員受傷，僅白色自小客車的副駕乘客到國道警分隊後，因安全氣囊爆開，造成耳鳴暈眩身體不適，經警方聯繫救護車送醫院治療。

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警方調查，黃翁先前因肇事駕照已被吊銷，辯稱因要辦事才會出門，結束後要返羅東住家，跟著前車開上匝道，以為自己沒有逆向行駛。經警方實施酒測後，3名駕駛均無酒精反應。

警方表示，黃翁駕照已遭吊銷仍駕車，依道路交通管理處罰條例，處新台幣6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，在高速公路逆向行駛，處6000元以上、3萬6000元以下罰鍰，警方詢後並依公共危險罪嫌，將黃翁函送宜蘭地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1140603

#宜蘭地檢署
#國道5號
#道路交通管理處罰條例
#暈眩
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