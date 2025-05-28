老翁步行不穩上駕駛座 新北警攔查發現駕照已註銷

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（中央社記者趙敏雅新北28日電）有民眾今天在網路上傳影片指出，一名老翁步伐不穩，狀似不適合開車，但卻坐上駕駛座。新北警方表示，經攔查發現該名老翁駕照已被註銷，當場製單舉發並禁止老翁駕車。

有民眾下午在社群網站臉書（Facebook）社團「爆料公社」上傳影片表示，一名老翁步履蹣跚，身體狀況看起來不適合駕車，仍坐上駕駛座。民眾表示，老翁花了5分鐘倒車，期間差點撞到其他車輛。

新北市政府警察局三峽分局以訊息說明，員警網巡得知後立即通報派出所加強攔查，今晚6時許於鶯歌區尖山路發現該車，實施攔停。

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警方表示，經查發現駕駛人68歲陸姓民眾駕照已被註銷，陸男下車接受盤查，需員警攙扶才能從駕駛座起身，身體狀況不佳。員警當場依道路交通管理處罰條例第21條1項4款製單舉發，禁止駕車，並勸導身體狀況不佳切勿開車，以免危及用路人及自身安全。

根據道路交通管理處罰條例第21條1項4款，駕駛執照業經吊銷、註銷仍駕駛小型車或機車，處新台幣6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。（編輯：張雅淨）1140528