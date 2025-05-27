北市無照7旬翁開車買便當 倒車不慎衝入騎樓釀1傷

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（中央社記者劉建邦台北27日電）曾因酒駕被註銷駕照的74歲鄭姓男子，今天開車至台北市延平北路3段附近買便當，在倒車時不慎衝進騎樓，車尾撞擊機車造成騎士受傷，送醫前意識清醒。警方將開罰無照的鄭男。

台北市警消下午1時許獲報，大同區延平北路3段附近發生車禍，派員到場發現1輛黑色休旅車卡在騎樓，車後方還有1輛機車卡在後保險桿，46歲機車騎士有擦挫傷，送醫前意識清醒。

轄區警方初步調查，肇事者是74歲鄭姓男子，曾因酒後駕車導致駕照被註銷，今天上午開車沿延平北路3段外側車道北往南方向行駛，原本要停路旁買便當，但在倒車時車尾卻不慎衝入騎樓。

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警方說，肇事鄭姓男子車輛衝入騎樓時，不慎撞倒在騎樓的46歲機車騎士，另有2輛停在路旁的機車也遭碰撞，肇事汽車駕駛鄭男未受傷，機車騎士則是四肢擦挫傷，2名駕駛檢測酒測值都為零。

警方表示，因肇事鄭姓男子無照駕駛，將依違反道路交通管理處罰條例裁罰新台幣2萬4000元，至於此案詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。（編輯：黃名璽）1140527