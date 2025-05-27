外媒指台成行人地獄 陳世凱：各國狀況不同續推政策

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（中央社記者黃巧雯、余曉涵桃園27日電）近來重大車禍頻傳，有外媒稱台灣為行人地獄。交通部長陳世凱表示，這類形容詞是否適合台灣見仁見智，各國交通狀況不一樣，交通部會持續推動政策，提供行人安全環境。

5月19日曾發生78歲余姓老翁駕車暴衝，造成3死12傷，日前又有無駕照的78歲邱姓男子開車在台北市肇事，讓交通安全議題備受關注。

交通部長陳世凱日前在臉書宣布，將修正道路交通管理處罰條例，無照駕駛比照酒駕累犯罰鍰無上限，並當場吊扣車輛及牌照，車主連帶重罰。他今天出席「520周年施政成果記者會」時表示，罰鍰累計不再有上限， 「即便你有錢，一次次被抓，也會有壓力」，希望能對駕駛人達到嚇阻作用。

至於高齡駕駛部分，陳世凱指出，目前台灣70歲以上人口約182萬人，10年後約272萬人，將參考日本高齡駕駛換照制度，換照年齡從75歲下修到70歲。

為協助高齡駕駛安全駕車，陳世凱表示，未來將進行健康評估，確認感知能力、反應速度、四肢靈活度是否適合開車，也會提供免費道路安全講習，讓高齡駕駛了解最新的道路安全法規，將在3個月內提出細部方案。

面對媒體詢問，行人地獄是台灣撕不掉的標籤，交通部在記者會上播放的影片，就有民眾受訪時提到現在駕駛會主動停讓，形容是每天的「小確幸」。

陳世凱表示，行人地獄這類形容詞是否適合台灣，見仁見智；台灣交通事故、死傷比例較其他國家高，但台灣整體交通狀況不同於其他國家，「在其他國家不會看到這麼多汽車和機車。」

陳世凱指出，近年來政府相當努力，4年投入新台幣400億元經費，改善行人通道，包括行穿線退縮及庇護島工程，同時還推動「道安3支箭」，包括路口停止線與行穿線淨距修正為2至3公尺、強化路口行人穿越道照明，以及推動汽車車窗黏貼隔熱紙可見光透過率管理等。

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陳世凱分享親身感受，這1、2年觀察到更多駕駛願意停等；而他也強調，停等不是文化，是法規限制。今年1至2月行人傷亡是有紀錄以來最低，儘管外界還不滿意，但交通部未來仍會加速推動行人安全相關政策。

另外，勞動部暫緩開放畢業僑外生擔任客運駕駛，陳世凱表示，考量各國道路安全狀態、法規與號誌不同，將以本國人為優先補充人力方案，為解決客運缺工問題，公路局持續努力協助業者留才、攬才，包括提高駕駛薪資、輔導年紀稍大駕駛留任。（編輯：吳素柔）1140527