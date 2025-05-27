汽機車駕照筆試增鑑別度 不考是非題、選擇題變難 擬2026年上路
2025/5/27 12:43（5/27 13:23 更新）
（中央社記者黃巧雯、余曉涵桃園27日電）交通部公路局長陳文瑞今天說，為讓汽、機車考照更具鑑別度，研擬筆試停考近年答對率較高考題，取消是非題，選擇題3選1變4選1，預計2026年上路，後續將公布實施日期。
陳文瑞表示，主要考量是非題有1/2答對機會，民眾可能「用猜的」，未來希望題型更具鑑別度，改成全數選擇題。
現行汽、機車考照筆試部分，題目各40題、50題，題型為是非題和選擇題各半。
近期多起嚴重車禍，交通部長陳世凱上午在「520週年施政成果記者會」提出駕照管理3策略，包括考試加嚴，增加鑑別度；強化違規者安全駕駛風險意識的回訓制度；協助高齡者安全駕駛換照措施，希望3個月完成規劃方案。
考照制度部分，陳世凱表示，希望讓初學者在駕訓過程中，確實學會開車及安全駕駛。
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他說，過去很多民眾覺得翻一翻筆試題庫就能考過，公路局正在篩選掉近年答對率較高題目，未來將讓大家感受到須認真熟讀交通規則才能通過筆試，也會邀專家學者討論如何提升路考鑑別度。
據公路局統計，每年汽、機車考照人數約54.9萬人次，其中汽車筆試通過率約8成5，機車為7成多，而筆試、路考都通過取得駕照者，汽車約7成5，機車約5成到6成。（編輯：李明宗）1140527
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