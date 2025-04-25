6/2起汽車考照加嚴 行穿線未停讓及指差確認扣分不及格

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（中央社記者余曉涵台北25日電）交通部公路局規劃，6月2日起，汽車駕駛考驗新增行人穿越道前未減速禮讓及未確實指差確認的扣分項目，考照者只要沒做到就不及格。另外，公路局針對考照前中後，提出精進方案。

外界常質疑台灣駕照取得太容易，公路局今天邀請路權團體召開精進駕照考前中後相關制度意見交流會議。

根據會議簡報，在考前的精進作為方面，公路局規劃強化危險感知平台及初考領講習課程、應建立機車考照前學習經歷（含自學者、經駕訓班）、機車訓考滾動式檢討納入實施考前道路訓練及強化駕訓班管理及教學課程內容。

考中精進作為，精進筆試制度（考照加嚴，停考無鑑別度題目、調整題型比例）、精進道路訓考內容、場地考驗項目及機車訓考滾動式檢討納入道路考驗。

其中，公路局表示，規劃修正汽車道路駕駛考驗評分表，從6月2日起為養成行人優先及注意行車安全習慣，汽車駕駛考驗新增行人穿越道前未減速禮讓及未確實指差確認扣分項目，只要考照者沒做到就是扣32分，也就是會未達70分的及格標準。

至於考後的精進作為，包含持續精進駕駛人回訓、矯正制度及駕駛人體格體能變化跨機關介接。

另外，會前由於台灣機車路權促進會並非被邀請與會的代表，因此約50人下午前往公路局前舉辦民間精進考照暨交通公民論壇。

台灣機車路權促進會理事黃柏岳說，針對這次的會議提出駕照改制納入機車駕駛代表意見、蘇花改、南迴改全段開放白牌機車行駛、台74、76依承諾開放重機通行、廢除道安99條相關歧視性規定及監理單位不應該做出沒有法律授權的要求，應依法行政等訴求。

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由於行人零死亡推動聯盟路權團體在會中強烈表達要求讓台灣機車促進會代表與會，因此會議在召開1小時後，公路局同意讓台灣機車促進會代表進去開會。

公路局回應，感謝公民團體持續關注交通安全議題，為廣納意見，公路局已持續辦理多場溝通平台會議，提供團體表達訴求管道，今年「交通安全倡議團體溝通平台會議」將於5月2日召開，也已徵詢團體意見及研討議題，團體代表可於會議中主張訴求並與專家學者、行政部門充分討論與溝通。（編輯：管中維）1140425