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立委籲改革駕訓 公路局：已精進考訓及駕照管理

2025/3/13 21:23
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（中央社記者汪淑芬台北13日電）民進黨立委林月琴今天呼籲交通部，改革駕訓制度。交通部公路局表示，每年滾動檢討，已精進考訓及駕照管理，近期也將邀專家學者及相關團體，舉行意見交流會議。

公路局發布聞稿，為提升駕駛人法規認知、風險意識與駕駛技能，每年皆依規定滾動檢討駕照考試內容，自108年起辦理考照前期、中期、後期的多項精進考訓及駕照管理措施。

公路局說，112年9月起，針對駕駛人訓考及管理制度，陸續與公民團體、道安委員、專家學者召開數次交流座談會，廣納各界意見，列入定期召開請益機制，近期公路局將再次邀請專家學者、民意團體、駕駛學會等相關團體舉行意見交流會議。

公路局表示，近年來推動項精進考訓及駕照管理制度的措施，包括考照前：初考領講習課程、輕型機車增加路考、建置危險感知學習平台、推動機車駕訓補助計畫等；考照中：危險感知試題納入筆試、增加情境圖片題型、筆試汰除無鑑別度題目、機車路考增加考驗項目、汽車道考。

另外，公路局也實施考照後駕照管理，包括：75歲高齡換照、高風險駕駛人換發短期駕照、未成年無照及65歲以上高齡長者關懷專案等。

針對林月琴員提及「筆試內容過於簡單」，公路局說，汽機車筆試題庫已進行主題式分類並依權重比例出題，更於113年6月5日，將危險感知納入機車駕照筆試題庫，分階段汰除無鑑別度的題型，近5年汽車取照率約7成、機車取照率約5成5。

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有關林月琴提到「術科測驗流於形式」，公路局說，現行小型車已有道路訓練及道路考驗，機車也試辦考照後道路安駕及考照前道路訓練，提升考生於實際道路駕駛技能，改善測驗過於形式化。

林月琴另提出「法令規範不合理」，公路局說，已於113年起召開4次會議討論修正民營汽車駕駛人訓練機構管理辦法，包含修正學員缺課時數比例、駕訓班累犯的適當處分、定期考核優良者有更具體獎懲機制、學費彈性化等議題，短期內將獲共識的草案提報交通部審議。（編輯：林恕暉）1140313

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