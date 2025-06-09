台南成大旁7旬婦撞29車釀1死2傷 涉過失致死10萬交保

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（中央社記者楊思瑞台南9日電）台南76歲婦人昨天駕車經過成功大學旁的大學路與勝利路口時，失控衝撞前方車輛，造成1名單車騎士死亡、2名機車騎士受傷，檢察官複訊後依涉過失致死罪嫌以新台幣10萬元交保。

台南地檢署發言人蔡宗聖今天告訴中央社記者，肇事劉姓婦人涉犯刑法過失致死罪嫌，經檢察官訊問後以10萬元交保，檢察官預計今天上午到台南市立殯儀館相驗死者。

劉姓婦人昨天下午駕車沿東區大學路行駛至勝利路口時，先擦撞前方2輛停等紅燈機車，並接續衝撞正行經路口的自行車，再擦撞對向1輛自小客車，最終撞擊路邊停放一排機車，共計29輛車遭波及。

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遭撞的74歲自行車騎士陳姓男子送醫後傷重不治，另有機車騎士1男1女輕傷，劉婦與車上1名女性乘客沒有受傷，事發後留在現場路邊等待方處理，劉婦通知家人趕到現場協助，並不時掩面哭泣，隨後被警方帶回警局製作筆錄。

警方初步調查，現場相關當事人酒測值均為0，劉婦持有駕照情況正常，是否有身體健康等疑慮待進一步調查，肇事原因初判屬機械操作不當，但仍待進一步釐清。（編輯：黃名璽）1140609