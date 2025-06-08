中國智庫：將解決南海問題鑰匙掌握自己手中

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（中央社台北8日電）中國官媒新華社旗下智庫今天發表中英文的南海問題報告，強調堅持反對域外勢力插手干涉，呼籲中國與東協（ASEAN）國家要將「解決南海問題的鑰匙掌握在自己手中」。

新華社報導，新華社國家高端智庫面向全球發布「中國將南海打造成和平、友誼、合作之海的實踐」中英文報告，其中提到中國願攜手地區國家將南海打造成海洋命運共同體。

在反對域外勢力干預上，報告劍指美國稱中國維護南海諸島的主權和海洋權益，並不影響外國船舶和飛機依據國際法所享有的航行和飛越自由，「反觀美方，近年來，美軍在南海針對中國的抵近偵察越來越具有進攻性，頻頻逼近中國大陸和海南島領空，不斷刷新抵近中國海岸的距離。每年有約100架次逼近中國大陸及海南島領空，多數距離領海基線已不足30海里」。

報告宣稱中國歷來是南海和平穩定的倡導者、推動者和實踐者，長期以來主張南海和平穩定應由中國和東協國家共同維護，與東協國家在政治、經濟、人文等各領域深化互信合作，實現互利共贏，成為維護南海和平穩定、推動南海合作和發展的堅定力量。

報告呼籲，南海周邊國家要將解決南海問題的鑰匙掌握在自己手中，充分認識加強海洋命運共同體意識的重大意義。

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報告認為，中國將南海打造成為和平之海、友誼之海和合作之海的原則一以貫之，也就是堅持透過談判協商解決爭議，堅持透過規則機制管控分歧，堅持透過互利合作實現共贏，「堅持反對域外勢力插手干涉」。

報告提到，該主題於去年10月啟動，歷時半年多採訪、調研、撰寫、修改、審校完成。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1140608