繪本樹說頭前溪 屏東學童視角訴說文化記憶

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（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）屏東市鎮溪宮頭前溪老樹文化工作坊攜手屏東縣政府，推出首部由在地社團自主出版的兒童家鄉故事繪本「樹說頭前溪」，透過孩子純真視角，訴說頭前溪庄頭文化記憶。

「樹說頭前溪」新書發表會今天在鎮溪宮廟前廣場舉辦，頭前溪老樹文化工作坊結合縣府農業處護樹團隊，並邀請多名具圖文創作專長教育工作者，指導孩童透過實地走訪廟宇、訪談在地耆老及自然觀察，描繪鎮溪宮百年老樹與在地生活樣貌，一筆一畫訴說屬於頭前溪庄頭的文化記憶。

繪本總策劃、頭前溪老樹文化工作坊總監邱妙玉接受媒體聯訪表示，參與繪本製作的11個孩子，從國小1年級到5年級不等，皆來自在地社區，多數為弱勢家庭。希望藉老樹凝聚社區向心力，並讓更多社區弱勢孩子在老樹下找到愛的力量。

鶴聲國中老師方惠權負責美術指導，以「樹、廟宇、神像、人物」為主題，引導孩子進行圖像構圖，感受筆觸揮灑。

參與繪本製作的5年級羅姓學生說，從一開始不會畫，笨手笨腳、全身水彩，最後在多名老師講解陪伴下，重複畫畫直到完美；過程中也透過頭前溪歷史文化走讀，認識甘蔗田等以前沒去過的地方，更了解在地文化，很開心能參與計畫。

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長期關注鎮溪宮廟前老樹的屏東縣議員李世斌表示，老樹下、大廟前，是社區共同美好記憶，這不僅是繪本，更是社區居民攜手努力結晶，用自己方式讓頭前溪歷史得以傳承，文化得以扎根。每一個翻閱的讀者，都能聽見老樹下關於土地、關於人的深情故事。

依屏東縣政府農業處資訊，老榕樹栽種約在1924年，據當地居民口述，老榕樹是當地耆老洪義賽年幼時，與舅舅從屏東市大武營用牛車搬運移植到頭前溪。老樹在2014年被颱風麥德姆吹倒，主要是因根部被水泥圈圍、土量不夠，經縣府與廟方截去枝葉，再把樹種回原地，讓老樹恢復往昔風采。（編輯：吳素柔）1140608

「樹說頭前溪」新書發表會8日在鎮溪宮廟前廣場舉行，頭前溪老樹文化工作坊結合屏東縣農業處護樹團隊，並邀請具圖文創作專長教育工作者，指導孩童透過實地走訪廟宇、訪談在地耆老及自然觀察，描繪鎮溪宮百年老樹與在地生活樣貌。中央社記者黃郁菁攝 114年6月8日