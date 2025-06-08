急診人才「入不敷出」 醫籲正視醫療體系失血警訊

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（中央社記者陳婕翎台北8日電）今年急診專科口試通過的準主治醫師名單出爐，共計92人，但振興醫院急診重症醫學部主任田知學提醒，預估今年選擇離開急診領域的主治醫師超過100人，醫療體系正在失血。

田知學今天在臉書上恭喜今年通過急診專科口試的準主治醫師，謝謝「新血」願意踏入這條荊棘之路，選擇一個充滿壓力、風險，卻攸關生死的現場。但她同時指出，台灣醫療現場必須正視一個令人心痛的現實，急診人才出走數量大於投入人數。

田知學晚間接受媒體聯訪指出，根據急診醫學會今年初進行的調查，預計5月離職約66人，考慮今年底離職超過50人，這份年初調查尚無後續產生離職意願者，推估今年急診離職潮恐不僅110多人。這已是醫療體系「常態」，救治急性腦中風的神經內科，或急重症個案多的胸腔科，第一線醫師都在流失。

「這不只是人力流動的數字對比，這是整個醫療體系正在失血的警訊。」田知學說，這不只發生在急診，越來越多專科正面臨醫師斷崖式流失，但多數人還習慣性沉默，醫療崩壞不是某天突然發生的災難，是無數天裡制度選擇對疲憊視而不見，社會選擇把壓力丟給還沒倒下的那群人。

田知學表示，當一邊歡迎新血，卻一邊目送經驗豐富的前輩離開，不希望有天沒人能再撐住這條防線。健保是台灣社會安定的基石，它讓多數人能看得起病、撐得過難關，讓弱勢不被遺落在制度之外。這套制度是全民共同擁有、共同使用，更應該共同守護與承擔的。

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作為第一線醫護人員的田知學認為，在健保的光環之下，是無數醫療人員，在制度縫隙中被壓榨、被犧牲、被不尊重、被視為理所當然，這是不得不說出的真實感受，醫療從業人員不是不努力，是努力太久、太累，還沒有人聽見。

田知學表示，不是只有護理人力撐不住，連醫師都正在一批批地離開，呼籲正視這場即將掏空醫療整體系的「慢性病」災難，健保不只是負擔是選擇與承擔，醫療體系不是無限延伸的資源，不要等到急診關床、醫護離職潮全面爆發時，才開始懷念曾經的醫療品質與可近性。（編輯：管中維）1140608