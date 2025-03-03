加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
奧斯卡得獎名單一次看 「艾諾拉」奪最佳影片、麥琪麥迪遜封后
首頁 / 生活

北市衛生局：申報滿床醫院減少 急診壅塞有改善

2025/3/3 12:21（3/3 12:29 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北3日電）急診壅塞問題近期受關注，台北市衛生局今天表示，經開設醫學中心與聯合醫院的綠色通道等3大改善作為，狀況已有緩解跡象，申報滿床醫院從每天9至10家，下降到4至5家。

台北市衛生局醫事管理科長陳怡龍今天透過例行記者會表示，針對急診壅塞，衛生局自2月底起執行3大改善作為，包含透過緊急及災難應變指揮中心（EMOC）協助急重症病患轉床、補助轉院過程所須救護車費用每案新台幣2500元，及開通醫學中心與市立聯合醫院的綠色通道。

google news透過 Google News追蹤中央社

陳怡龍指出，持續監控各個急救責任醫院的急診量能至今，壅塞問題已經出現緩解跡象，從2月底申報滿床急救責任醫院家數每天約9至10家，降到現在每天約4至5家，狀況有在改善。

台灣急診醫學會2月底警示，今年急診壅塞已達前所未有的嚴重，若問題持續，將引發急診醫護人員大規模離職。這份聲明受到行政院及衛生福利部高度重視，隨即提出醫學中心強化病床調度等3大短期因應策略，及研議健保調整給付等2項長期改革方向。（編輯：蕭博文）1140303

延伸閱讀
北市聯醫：急診收治皆依程序 絕無一小時轉20床拚命蓋醫院卻缺護理 急重難症需要資源分配正義健保解急診壅塞調支付標準、放寬在家住院 估每年需逾30億急診壅塞問題延燒 醫療工會提檢討健保給付4訴求
陳怡龍
摘除子宮肌瘤糾紛 女指北市婦科醫院涉醫療疏失婦醫美診所手術亡 北市衛生局稽查設置標準合格
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

202
更多編輯台推薦新聞：