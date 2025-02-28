急診壅塞問題延燒 醫療工會提檢討健保給付4訴求

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（中央社記者沈佩瑤台北28日電）急診塞車，衛福部長邱泰源日前視察醫院，稱將建立民眾就醫指引。台灣醫療工會聯合會今天提出檢討健保給付等4訴求，籲衛福部別持續「已讀亂回」。衛福部表示，會全面性處理。

急診壅塞問題延燒，邱泰源26日視察雙北多間醫院時表示，26家部立醫院已啟動綠色通道，配合區域聯防，下一步衛福部將建立民眾就醫指引，落實分流。

台灣醫療工會聯合會今天發表公開聲明，質疑在醫療崩壞的失速列車繼續向前奔馳的同時，衛福部的大腦袋們持續「已讀亂回」，究竟「何時才要解決我們的問題？」

聲明中提到，衛福部的新寶貝「分級醫療就醫指引」，看起來是解決急診壅塞的答案，但早在2016年，健保署就已經向健保會提出「推動分級醫療策略及配套」專案報告，洋洋灑灑擬定壯大基層醫療服務量能等6大策略及配套。「10年後回頭看，6大策略究竟政府已經按了幾次鈕？還是講講而已，按都沒按？」

台灣醫療工會聯合會表示，從臨床到立法再到行政，衛生主管機關面對問題時，始終鴕鳥心態、推諉卸責，對於第一線的實務困境視若無睹、充耳不聞，毫無改革決心。衛福部與下轄司署的發言與方案，非但沒有實質解決問題，反倒是送了更多的醫療人員上路。

台灣醫療工會聯合會秘書長高若想接受媒體電訪表示，台灣醫療工會聯合會堅定提出4項要求，盼邱泰源「出來打球」。

第1，全面檢討健保給付制度，別再拿醫療人員的血去包裝政策。

第2，提高第一線醫療人員的待遇，醫院總騙說不賺錢，政府出面協調解決。

第3，解決護理師等基層人員的困境，三班護病比立即入法，違法醫院要裁罰，訂指引杜絕跨科亂象，健保費專款專用。

第4，提高醫護職安與患者病安，才有人力提升醫療分級。落實管控，確保各級醫療量能非必要的錯置。

對於台灣醫療工會聯合會的訴求，衛生福利部次長林靜儀告訴中央社記者，之前健保署已提出一些短期措施如給付調整等，包括工會、前輩在內，各界都有提出建議要做更長遠討論，一定會全面性處理。

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除增加分級醫療的誘因，林靜儀說，在給付上對急重難症將有相當程度鼓勵外，再來就是改善薪資結構，希望讓給付真正落實到醫療人員身上，醫院有其管理需求，但不能讓醫療人員認為政府只是嘴巴說有增加、會加薪，「給付有沒有到位，也是同時需要處理的問題」。

她表示，這幾年無論是少子女化、高齡化、產業或就業習慣改變等現象，在工作型態需求上，各醫療院所的制度也應該要調整，不能用以前的服務模式，應該要用不同方式看待。（編輯：管中維）1140228