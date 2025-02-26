健保解急診壅塞調支付標準、放寬在家住院 估每年需逾30億

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（中央社記者陳婕翎台北26日電）急診面臨前所未有壅塞，健保署今天提多項長期解方，調整急診、留觀床與重大外傷支付方式，與一般病房護理費給付調高，放寬在家住院、提早出院規定，每年挹注新台幣逾30億元。

衛生福利部中央健康保險署舉行會議保討論解方，與台灣急診醫學會、外傷醫學會、社區醫院學會等醫界團體，及桃園衛生局長、台南奇美醫院院長、中榮副院長等專家共同商議，健保署長石崇良說，經歷3個小時會議，彼此就事論事，首要共識是近期急診壅塞已慢慢趨緩。

石崇良表示，急診塞車是長期問題，需要做出長期解決策略。首先調整「急診支付標準」，急診現行診察費給付模式比照門診，診察費內含護理費用，考量到現在前往急診的患者更需要護理人員介入照顧，未來急診診察費與護理費將各自獨立，依據檢傷分類分列各別費用。

石崇良說，再者是調整「留觀床支付標準」，許多急診室患者需要留觀，現行僅給付護理費，無醫師診察費用，造成各科別醫師會診照顧沒有給付，甚至護理費用也偏低，將參考住院模式調高急診留觀床護理費與診察費用；最後為提供重大外傷支付標準，粗估需挹注預算達上億元。

研議調整加護病房給付，鼓勵分流收治，石崇良說，過去給付金額以醫院層級劃分，但事實上，全台50多家的重度級急救責任醫院能力與人力相當於23家醫學中心，未來將以急救責任醫院分級提供給付，重度級比照醫學中心、70多家中度級比照區域醫院，大約投入5.8億元。

留住護理人力，避免關床問題，增加醫療體系韌性，石崇良表示，研擬病房護理費用調高，包含加護病房、一般病房等，將提出支付標準修訂案，將4年投入百億預算，急診患者不僅會往加護病房移動，也會轉入一般病房，確定開床數，暢通收住院管道，避免滯留急診。

醫界呼籲擴大宅急症照護收案對象，讓患者在家住院，改善病床利用率，健保署在宅急症照護今年7月上路，適用於肺炎、尿路感染、軟組織感染等3類，收案對象來自居家醫療計畫、長照社福機構住民及急診個案。急診病患被收案者，需符合巴氏量表（ADL）小於60分失能者。

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石崇良表示，會議共識是放寬在家住院，將放寬急診在宅急症失能程度限制，未嚴重失能者也返家治療，減少住院壓力，再者是開放門診打抗生素治療，過去必須住院施打抗生素患者改門診執行，同時研議穩定患者提早出院，住院手術改成門診手術治療。

石崇良說，調整支付標準提案預計3月起陸續進入醫院總額協商會議、共擬會等討論，新制最快預計5月上路，希望留下人才，讓更多人投入救命科別；放寬在家住院與提早出院等新制，希望能在今年下半年陸續上路，健保預計每年挹注超過30億元緩解急診壅塞。（編輯：李亨山）1140226