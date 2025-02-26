視察雙北醫院急診 邱泰源：將建立民眾就醫指引

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（中央社記者趙敏雅新北26日電）急診壅塞問題延燒，衛福部長邱泰源今天視察雙北多間醫院。邱泰源表示，26家部立醫院已啟動綠色通道，配合區域聯防，下一步衛福部將建立民眾就醫指引，落實分流。

邱泰源突擊式視察國立台灣大學醫學院附設醫院、台北市立聯合醫院和平院區、亞東紀念醫院及衛生福利部台北醫院等。他傍晚在部立台北醫院受訪時說，臨時探訪幾家醫院，了解最實際狀況。

邱泰源指出，急診候床人數過多，提升急診住院率是當務之急，「我們一定會想盡辦法，讓患者得到最好照顧」，台大醫院患者病情較嚴重，降低門診住院比例難度較高，但醫院積極配合，目前情況已趨緩。

邱泰源說，不只醫學中心，這次部分區域醫院急診也出現壅塞，因此特別到北市聯醫中處理較多急重症的和平院區，主治醫師有10多人，護理人員也很充分，整體穩定度足夠，在急診處理上很少超過警戒值，住院方面，甚至可以吸收旁邊其他醫學中心，幫忙分擔。

邱泰源表示，亞東醫院是新北市非常重要醫學中心，每天只要候床超過60人，該院就會啟動機制，這2週以來，大概有3個半天有到達紅線，院方已努力把急診住院由本來的40%提高到50%，現在看起來候床狀況是在平常範圍以內。

邱泰源說，26家部立醫院昨天啟動綠色通道，無論上轉或下轉，當醫學中心比較壅塞，當地部立醫院可以馬上承接。

邱泰源指出，衛福部將建立民眾版就醫指引，讓患者根據病症選擇適當醫療機構，指引將由專科醫學會與專家共同制定，希望分流就醫不是只有用講的，是真的有一個方向來落實執行。

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外界關注護理人員流動率問題，邱泰源說，台大流動率在正常範圍；和平院區護理人數穩定；亞東醫院護理人力也足夠；院方持續關懷護理人員權益，部立醫院也將特別關注護理人員工作環境及提升待遇。

邱泰源強調，急重症的處理對各醫院來說通常是虧損的，未來急重症給付，衛福部會馬上研議提升，讓醫學中心能更好地處理急重症病人，區域醫院則扮演關鍵角色，並配合台灣基層診所提供初步照護，改善整體醫療環境，確保民眾獲得優質照顧。（編輯：方沛清）1140226

急診壅塞問題延燒，衛福部長邱泰源（前）26日視察衛福部台北醫院時受訪表示，26家部立醫院已啟動綠色通道，無論上轉或下轉，當醫學中心較壅塞時，當地部立醫院就可以馬上承接。中央社記者趙敏雅攝 114年2月26日