衛福部提醫院壅塞3對策 醫師工會4聲明回應

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（中央社記者曾以寧台北24日電）衛生福利部今天對醫院壅塞提出3大短期策略、2改革方向。醫師工會回應，調床需要財務誘因、跨院協調名存實亡，急重症給付調整更需時間表，批評衛福部對護理人力荒反應慢一拍。

醫院壅塞問題延燒，衛福部今天說明3大短期因應策略，包含醫學中心強化院內病床調度、加強區域醫院聯防與強化分級就醫資訊，以及強化護理人力整備、研議健保調整給付2項長期改革方向。

對此，醫師工會發布聲明，以4點表示評論。

聲明指出，許多醫院將一定比例病床保留給可等候的門診患者，如心導管檢查、常規手術等，因這些病人病況相對穩定、可預期出院時日、產值較高。若要讓醫院將這類病人延後，須提供醫院替代選項的財務誘因，方有可能改變院方的收治策略。

院間床位協調機制，聲明表示，目前仰賴醫院間電話聯繫，且也無法得知他院真實床位狀況，各區緊急醫療應變中心在病人無床可轉時，會傳真各急救責任醫院要求回覆不能接受轉院原因，而各醫院便會回覆以無空床傳真回覆，「然後可能就沒有下一步了」。若衛福部要想介入，必須在名存實亡的跨院協調機制外另謀出路。

聲明表示，對於護理人力荒，衛福部反應始終慢拍，去年提出的獎勵金措施就因急診、加護病房等特殊單位及白班遭受不合理差別待遇，而飽受批評；加上現行護理人力數據及護病比計算基準多有所失真；對於急診所提出的「醫護病比」限制更毫無反應，在醫療需求持續高漲下，反加劇各醫院內急診與各病房間資源調動矛盾。

聲明指出，健保給付調整急重症給付的呼聲早已許久，但實際進程卻僅牛步。近期急診壅塞加劇，許多病人原因在病房接受的治療都轉移到急診端進行，但急診的留觀、治療費用皆無調整。可理解改變需要時間，但此刻急重症醫療人員需要看到的應是時間表，而不是「研議」說詞。

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台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁告訴媒體，衛福部所提方案若能落實，將有助解決急診壅塞，但多數患者仍迷信大醫院，或因為是大醫院的長期病患，因此希望到原來的醫院住院；實務上醫院又不能強迫患者轉院，台灣轉診醫療強度又不足，每個人想去哪裡看診就可以去，因此恐難以實行。

「面對高齡化社會，再多的台大醫院，也沒辦法滿足每個人急診住院，都在很短的時間內住進去。」洪子仁認為，近期政府推出的12項護理人力改善措施等政策，確實對穩住護理人員有幫助，但除民眾須改變就醫行為，仍須讓醫院有足夠收入，讓醫療人員有足夠薪資水準，才能持續改善。（編輯：管中維）1140224