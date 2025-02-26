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總預算、財劃法修法窒礙難行 行政院擬27日提覆議

2025/2/26 17:36（2/26 18:09 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北26日電）行政院認定今年度總預算以及財劃法部分條文修正窒礙難行，預計透過明天行政院會討論、通過覆議提案，再移請立法院覆議。

立法院日前送出114年度中央政府總預算，根據審查總報告，114年度中央政府總預算原列歲出總額為新台幣3兆1324億6890萬9021元，減列1135億9925萬9000元，而通案統刪不低於939億7500萬元；此外，財政收支劃分法三讀條文也同時送至行政院。

行政院傍晚公布明天行政院會議程，議程顯示，經研議後，行政院認為立法院第11屆第2會期第14次會議三讀通過修正「財政收支劃分法」部分條文，其中第8條、第16條之1、第30條有窒礙難行之處，因此將建請依憲法增修條文第3條第2項第2款規定，提出覆議。

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此外，對於立法院第11屆第2會期第18次會議決議通過的中華民國114年度中央政府總預算，政院認為有窒礙難行之處，建請依憲法增修條文第3條第2項第2款規定，提出覆議，請核議案。

依據中華民國憲法增修條文第3條第2項第2款，行政院對於立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議；立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員1/2以上（57人以上）決議維持原案，行政院長應即接受該決議。（編輯：林興盟）1140226

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