時力等5政黨喊話立院 應同意覆議重新審議總預算

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（中央社記者陳俊華台北25日電）立法院已將今年度中央政府總預算送至行政院，外界關注行政院27日院會是否提覆議。時代力量等5個在野黨今天說，行政院應提起覆議，立法院應同意覆議並重新審議總預算，才是憲法國家對體制的尊重。

立法院日前送出民國114年度中央政府總預算，據審查總報告，114年度中央政府總預算案原列歲出總額為新台幣3兆1324億6890萬9021元，減列1135億9925萬9000元，而通案統刪不低於939億7500萬元。

時代力量、社會民主黨、小民參政歐巴桑聯盟、台灣基進及台灣綠黨等5個在野政黨，今天在立法院群賢樓外舉行記者會。

時代力量黨主席王婉諭指出，這次總預算審查結果無法提供具體的減列數字，違反預算法；立法院之所以不敢寫明、算不出來共計減列2076億元，原因在於藍白兩黨聯手通過的院會減列與通案減列預算案充斥自相矛盾，且減列數額不確定。

王婉諭強調，這是史上首次出現違法、違憲的預算審查結果，這不僅是國會的恥辱，更是中國國民黨與台灣民眾黨假借監督之名，實際上卻在毀憲亂政、癱瘓國家的鐵證。

台灣基進黨主席王興煥說，國防預算遭刪減84億元、凍結900億元，可能引發國際盟友質疑台灣自我防衛決心，還可能被視為對中國示好的訊號。唯一合憲的修正方式，是行政院提起覆議，立法院通過後重新審議，這才是憲法國家對體制的尊重。

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台灣綠黨發言人王彥涵表示，讓政治獻金公開透明的陽光法令長期由監察院負責，大砍監院預算難道想開獻金黑箱大門；既然政院已拋出12項窒礙難行，且覆議勢在必行，呼籲政院針對未獲多方討論但同樣動搖法治憲政原則的預算，清楚說明讓全民公鑑。

5個在野黨聯合呼籲，行政院應提起覆議，立法院應同意覆議並重新審議總預算。唯有依合法、合憲方式進行修正與合作，才能真正維護國家長遠利益，避免政治鬥爭繼續拖累國家發展。（編輯：楊蘭軒）1140225