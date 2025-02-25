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總預算案27日提覆議？卓榮泰：還在研究合法合憲救濟

2025/2/25 09:44（2/25 10:22 更新）
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行政院長卓榮泰（前）稱，是否於27日對總預算案提出覆議，正研究合法合憲的救濟程序。中央社記者郭日曉攝 114年2月25日
行政院長卓榮泰（前）稱，是否於27日對總預算案提出覆議，正研究合法合憲的救濟程序。中央社記者郭日曉攝 114年2月25日
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（中央社記者王揚宇台北25日電）立法院已將今年度中央政府總預算送至行政院，外界關注行政院是否會在27日提出覆議。行政院長卓榮泰今天受訪說，主計總處、財政部及公法學者等，還在研究如何行使合法合憲的救濟程序，一旦程序認定完成，會依序完成。

立法院日前送出114年度中央政府總預算，根據審查總報告，114年度中央政府總預算案原列歲出總額為新台幣3兆1324億6890萬9021元，減列1135億9925萬9000元，而通案統刪不低於939億7500萬元；此外，財政收支劃分法三讀條文也同時送至行政院。

立法院會今天邀請卓榮泰進行施政方針及施政報告，並備質詢。卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對總預算案有12項窒礙難行之處未解，是否會在27日的行政院會提出覆議等議題，作相關說明。

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卓榮泰表示，社會看到這次中央政府總預算案審議過程，有出現若干與過去、法定不一致的地方，例如外交部有一筆預算的刪減數，超過原本的預算數等，而且以過去3年的平均數來做比較，今年的刪減數是過去3年平均的6倍、凍結數是9倍，這都明顯會讓所有行政單位有窒礙難行之處。

卓榮泰說，任何合法合憲的救濟程序都要經過法定程序才能完成，目前主計總處、財政部及多位公法學者、財政學者，還在研究如何行使合法合憲的救濟程序，而程序認定完成後，將依序完成。（編輯：楊蘭軒）1140225

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