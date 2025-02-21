預算遭大砍逾154項業務受挫 監察院將提憲法訴訟

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（中央社記者賴于榛台北21日電）今年度中央政府總預算遭大幅刪減，監察院今天指出，預算遭不合理刪減，導致業務改變措施超過154項，影響公共利益、民眾陳情、公眾安全、古蹟維護等，後續將提出憲法訴訟，表達憲政機關立場。

中央政府今年度總預算遭大幅刪減，根據監察院說法，監察院業務費遭刪減及凍結數達新台幣1億9000多萬元，一般行政業務費用共9037萬6000元也遭全數減列，影響監察院憲政職責、公職人員財產及政治獻金等申報、裁處，以及古蹟維護等154項業務執行。

監察院今天透過新聞稿表示，預算遭不合理刪減，業務改變措施超過154項，包含今年廉政專刊及上網公告作業將暫停，改採現場查閱；財產申報資料授權介接服務研議停止使用中，申報、查詢將回復紙本人工作業；未來也將公告不再提供授權介接財產資料的服務給就（到）職申報及定期財產申報的公職人員，公職人員（含立法委員）申報財產，需自行逐一蒐集財產資料。

監察院說，監察院為超過百年的國定古蹟，目前共有500多位員工在監察院這棟古蹟辦公，因預算遭刪，本棟建築物維護、電梯、消防、用電、用水等設備檢驗，甚或水電瓦斯、市話、網路、行動通訊費及房屋、土地稅費等，皆無法支應，目前均積欠款項；另外，監委執行實地查察等如需使用公務車，也需自負油料費及養護。

為照顧弱勢，監察院外包清潔原委託伊甸社會福利基金會辦理，不過監察院表示，現預算遭刪，委外清潔人力須大幅裁減，院區原本6位約用人員及部分駐點人員，也都面臨一夕失業的窘境。

至於國家人權委員會業務，監察院說，預算遭大幅刪減，已嚴重干預國家人權機構財政獨立性及職權穩定性原則。

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監察院表示，預算審查應以理性監督為出發點，將民眾基本權益放在首位，確保各項社會服務能夠持續有效運行，但這次預算遭大幅刪減，不僅對內部行政運作造成困難，也對外部民眾權益造成重大影響，整體超過154項業務改變措施，嚴重損害民眾權益及政府基本運作。

監察院說，監察院是依據憲法所設置並賦予特定職權的國家憲法機關，憲政機關基於權力分立、相互制衡原則，使國家機關順暢運作，而非無理刪減預算，致國家機關近乎停擺，後續將提出憲法訴訟，表達憲政機關立場。（編輯：蘇志宗）1140221