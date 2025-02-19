海委會預算被砍致2大艦難交船 管碧玲盼有轉圜

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（中央社記者洪學廣高雄19日電）海委會及所屬機關今年預算遭刪除凍結。海委會主委管碧玲今天表示，有2艘大艦造好卻因此無法交船，預算要解凍也並不容易，甚至影響廠商願不願意簽約，希望這件事能有補救。

海洋委員會及所屬機關今年預算經立院審查，遭刪除、凍結各新台幣10億多元，管碧玲中午接受網路直播節目專訪坦言對海委會影響甚大，刪了以後雖然預算還是比去年多，但有些中長期計畫是越後期需付的錢越多，因此預算增加可能代表剛好進入某些中長期預算後期付款階段。今年卻被砍預算就會導致付不出錢，像今年就有2艘大艦造好了，也無法在今年「取貨」，可能只能待明年再補。

管碧玲說，面臨中國海警威脅，海底電纜可能斷掉，升高到國安規格等多重挑戰，海巡卻面臨執法船隻不足問題，最後只能希望以追加預算方式，或希望黨團朝野協商順利，讓這件事有所轉圜。這次受預算刪減很多部會都受不少影響，被凍結的預算要解凍並不是那麼容易。

對於海委會今年度歲出預算被凍結12億多，管碧玲認為，以往凍結是形式主要是為了讓部會來報告，但這次被凍結12億多，難道要以預算70%去發包。像很多武器裝備要跟國外訂貨，這些都是前一年度年底就要保留決標，待預算到位再正式決標，但現在就要考慮是要以預算100％去保留決標，還是70％，也要看廠商願不願意賭這30％的錢會到位，願意跟海委會簽約。

她表示，像是這次有新興計畫是要給海巡人員購買攔截索增加安全性，這部分去年已經保留決標，今年就只能用造船經費來補。好在這些項目是能自行調節，但有許多項目是無法調節，例如國內旅費被刪減又無法流用，就影響到許多會議可能無法進行，還是希望能有補救措施。

此外，管碧玲也提到中國科研船已形成最新威脅，光海委會掌握的就有74艘、國際期刊則搜得65篇，「我們認為這些科研不純粹是科學研究目的，一定也有戰略目的在裡面」，去年有10個國家、17艘次軍艦經過台灣海峽，可見台灣在國際社會的重要性。

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加上中國海警船常常侵入台灣禁限制水域幾個小時，科研船也常襲擾，海巡原則就是面對中國在灰色地帶襲擾，一般是監控驅離，但也要在和平穩定原則下廣播驅離，監控併航。

她坦言，在學術領域希望台灣在國際學術輿論能有發聲能力，強化科研人力。「尤其是海底的地質、地形、水文調查，很明顯就是戰略性資訊」，所以就算遇到中國科研船，海巡人員也一定會第一時間驅離，海巡是相當忙碌和辛苦。（編輯：孫承武）1140219