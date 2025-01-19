矯正署：預算若遭刪1億 衝擊收容人囚情穩定

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（中央社記者林長順台北19日電）法務部矯正署今天指出，立法院審理總預算案，台灣民眾黨團提案刪減矯正署及所屬機關預算金額高達1億元，若遭刪除1億元，將衝擊收容人囚情穩定與教化復歸，嚴重影響社會安全。

矯正署表示，立法院審查中央政府114年度總預算案，民眾黨團提案以「青少年犯罪層出不窮，為有效實施兒少保護及行為矯正」為由，刪減矯正署及所屬機關預算金額高達新台幣1億元，但矯正署並非該業務主管機關，所提預算計畫，原未編列相關經費。

矯正署指出，少年矯正機關屬刑事（保護處分）執行處所，專責收容經司法程序判決（裁定）個案，並配合司法院及行政院所屬各部會（含教育、社福與警政單位）合作進行少年犯罪預防及矯治工作。

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矯正署表示，矯正署編列今年度預算約165億元，於扣除機關人事、提供收容人基本伙食及老舊監所擴（改）建費等義務性支出後，僅剩20億元須支應全台52所機關硬體設備（含基礎水電、通訊設施）修繕、收容人衛生醫療與疾病防治，以及教化輔導與專業處遇費用（如少年犯矯正教育、毒品犯戒癮及性侵家暴犯治療性課程），若遭刪減1億元，影響甚鉅。

矯正署強調，矯正機關為刑事司法體系最後一道防線，肩負國家刑罰執行與矯正教化犯罪者的重要使命，亟需仰賴預算資源挹注，持續精進獄政管理措施，並落實專業化處遇，協助收容人更生復歸後不再犯罪，達到預防犯罪、守護社會安全宏效。（編輯：李錫璋）1140119