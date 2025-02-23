總預算窒礙難行 政院：覆議與追加預算都是救濟方式

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（中央社記者高華謙台北23日電）立法院已將今年度中央政府總預算送至行政院。行政院發言人李慧芝今天指出，不論是覆議或追加預算，都是合法合憲救濟方式；至於何時可追加預算，她表示，「現在已經在準備當中」，希望能盡快追加、解凍。

立法院日前送出114年度中央政府總預算，根據審查總報告，114年度中央政府總預算案原列歲出總額為新台幣3兆1324億6890萬9021元，減列1135億9925萬9000元，而通案統刪不低於939億7500萬元；此外，財政收支劃分法三讀條文也同時送至行政院。

李慧芝接受電視主持人張雅琴「雅琴看世界」訪問，節目今天晚間播出。

李慧芝說，這次總預算案總刪減數占總預算6.6%，比往年多出6倍，不僅是史無前例的超高、超刪，也是史無前例的混亂，像行政院聯合服務中心已積欠水電費，許多部會業務費方面也被刪減嚴重，例如衛生紙、電池、影印紙等耗材都仰賴業務費，國防部的業務費更包括戰機、戰艦的油料以及彈藥補充等。

李慧芝表示，總預算刪減看似與民眾無關，但大家會漸漸有感，如節能家電補助遭凍結20%，經濟部說可能到10月就沒了，租金補貼額度也可能限縮，真的會影響很多人生活。

針對總預算案涉及違憲部分，李慧芝指出，立法院有要求統刪939億元，但按照主計總處估算，統刪只刪303億，出現636億元差額，但立法院仍要行政院自行減列，這會牽涉到違反大法官釋字第391號以及預算法第49條；畢竟是責任政治，誰刪的誰要負責，如果立法院叫行政院自己刪，以後相關政策若出狀況，該誰負責。

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張雅琴詢問何謂合法合憲救濟方式，李慧芝說，不論是覆議或追加預算，都是合法合憲的救濟方式；至於何時可以追加預算，她表示，「現在已經在準備當中」，因為影響層面太大，很多部會被凍結的預算高達7成，包括總統府、原民會與行政院，都遇到史無前例凍結狀況，目前行政院希望預算能盡快追加與解凍。

針對財劃法與總預算同步送至行政院，李慧芝指出，財劃法與總預算有競合關係，因財劃法沒設定實施日期，兩者誰先公布、誰後公布，都會引發很大問題。（編輯：林克倫）1140223